Calcio a 5: Serie C2. Domani Città di Marsala-Atletico Monreale: adesso sì che è il momento di rinascere

Fischio d'inizio alle ore 16

MONREALE, 7 febbraio – Adesso si comincia a fare sul serio, perché è ancora possibile. Perché l'obiettivo rimane ampiamente alla portata. Solo non si deve più inciampare, ma porre saldi dinanzi a sé fermi passi, proprio come quello della scorsa giornata contro il Mistral Meeting Club di Carini. Domani l'avversario sarà tosto e la trasferta potrebbe rivelarsi una spedizione piena d'insidie. Il trucco? Nervi saldi.

Lo scorso incontro, disputato al campo Archimede Pitagorico, proprio tra le due formazioni che si fronteggeranno domani è terminato con un pirotecnico pareggio per 6-6. L'Atletico, dopo lo schiacciante svantaggio iniziale, era riuscito a rimettere in piedi un'intera prestazione e strappare con un colpo di tacco (per davvero! Attraverso il tacco di Costantino, ndr) un punto preziosissimo. Adesso però non è tempo di accontentarsi: bisogona andare lì e conquistare il massimo possibile. La vittoria contro il Mistral è servita a dare nuova linfa a una pianta arida, nuovo gusto a un frutto troppo acerbo. E speranza di tutti è quella di mietere - d'ora in avanti - abbondanti e rigogliose messi.

Il match di domani al campo Fernandez, a partire dalle ore 16, sarà diretto dal signor Piergiuseppe Caradonna della sezione di Marsala. Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner della squadra. Voci di telecronaca saranno quelle di Silvio Cancemi e Domenico Prestifilippo.