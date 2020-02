Domani arriva il Caresse Futsal Partinico: il Monreale cerca nel derby i punti per sperare ancora

Attesissima partita al Giotti per la 5ª di ritorno del campionato. Telecronaca diretta anche su Feel Rouge TV

MONREALE, 7 febbraio – La vittoria di una settimana fa, maturata al PalaGrimaudo di Alcamo, è servita a restituire il sorriso e ad invertire una rotta negativa, che durava ormai da tre partite, coppa compresa. Adesso, però, servirà dare continuità. Capovolgere sul serio la tendenza.

Certo, il calendario non è stato affatto benevolo col Monreale C5 in questa difficile fase della stagione, perché sulla propria strada ha messo una delle squadre più rognose che potessero capitare: quel Partinico Caresse Futsal, “giustiziere” una settimana fa dell’ex capolista Bagheria.

La squadra di mister Giaclaone e del presidente Caruso, infatti, pur essendo partita lontano dai riflettori di inizio stagione, si è imposta prima come rivelazione del campionato, per poi confermarsi come una delle più autorevoli pretendenti al titolo. Prova ne sia, infatti, che viaggia in terza posizione in classifica a soli due punti dalla neo-capolista Redentino e ad una sola lunghezza dal Bagheria.

Ci vuol poco a capire, pertanto, come la formazione neroverde voglia venire a Monreale per fare bottino pieno e proseguire la sua marcia, fin qui, autorevole e spedita. Dall’altra parte, però, troverà un Monreale consapevole di giocarsi proprio domani le residue possibilità di entrare nei playoff. Un Monreale che se vorrà sperare ancora, domani pomeriggio avrà a disposizione un solo risultato: la vittoria.

L’impresa è certamente ardua, perché il Partinico annovera tra le sue fila giocatori di grande rendimento, a cominciare da Filippo Giangrande, capocannoniere del campionato.

Ci sono tutti gli ingredienti, come si vede, per assistere ad un derby di grande livello, ad una partita accesa che dovrebbe richiamare al Giotti di Aquino il pubblico delle grandi occasioni.

Domani, frattanto, il Monreale presenterà un’importante novità per quel che riguarda la diffusione del match. Dopo aver raggiunto un accordo di partnership, la società biancazzurra ha affidato la trasmissione delle partite casalinghe a Feel Rouge TV, azienda leader nel settore delle web tv. L’incontro, quindi, sarà trasmesso in telecronaca diretta anche sulla pagina face book di quest’ultima, a partire dalle 16,50.

Palla al centro alle ore 17. Fischieranno Antonio Parrino della sezione di Palermo e Andrea Salvatore Calì di quella di Caltanissetta.