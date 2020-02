Calcio a 5: Serie C2. Domani Atletico-Real Phoenix... con un conto in sospeso da saldare

Fischio d'inizio alle ore 16, anche in diretta Facebook

MONREALE, 14 febbraio – Proprio così, un conto in sospeso che attende giusto la gara di domani per essere (zero scongiuri) saldato. L'amaro sapore della sconfitta rimediata dall'Atletico proprio al Settebello Stadium - conclusasi con un bugiardissimo 3-2 per i padroni di casa - ha a lungo stentato ad andar via. Quale miglior occasione di domani per redimersi e, al contempo, proseguire con la striscia di vittorie di fila?

Non lasciare nulla al caso in questo preciso momento - oltre che un ovvio consiglio - rischia seriamente d'essere un dictat vero e proprio. Il Real Phoenix tuttavia (questa almeno è l'aria che si respira alla vigilia della gara) non dà affatto l'idea di essere una squadra in perfetta forma: agli amanti della classifica e dei risultati, infatti, non sarà certamente sfuggito il tracollo improvviso incontro al quale i ragazzi di mister Tripi sono beffardamente inciampati, schiantadosi contro un muro chiamato Mistral Meeting Club. Sette (sì, proprio sette!) sono state le reti messe a segno dai carinesi contro il Real Phoenix che, inerme, non è riuscito ad affondare nemmeno una volta. Va detto comunque che la squadra constava di una panchina pressoché decimata, con pochissimi cambi a disposizione del tecnico e quindi con altrettante pochissime forze ed energie da spendere.

Quanto alla classifica, già la scorsa settimana avevamo detto di come l'Atletico - forte di un entusiamo di gruppo ritrovato - si sia ripromossa nella lotta per la zona play-off. Stazionando, al momento, al quinto gradino della classifica, la sperata vittoria di domani potrebbe di fatto tirare il fiato sul collo proprio del Real Phoenix, bloccati al quarto posto e con 28 punti nei borsoni.

L'appuntamento dunque è per domani al Campo Archimede Pitagorico, esattamente alle ore 16, quando il signor Fabio Esposito Pillitteri della sezione di Palermo decreterà l'avvio delle operazioni di gioco. Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner della squadra. Voci dell'incontro saranno quelle di Silvio Cancemi e Domenico Prestifilippo.