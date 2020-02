Si spengono i riflettori, si accendono i cuori: l'Atletico vince e vola quarto in classifica

Il bollettino finale contro il Real Phoenix dice 8-3: conto saldato. LE FOTO

MONREALE, 15 febbraio – Il pensiero degli antichi non tradisce mai: dopo un periodo buio c'è sempre l'età dell'oro. Dopo un Medioevo ci sarà sempre un Rinascimento. Tutto in moto circolare, come circolare e perfetto è l'otto sul tabellino dei gol rifilati al Real Phoenix, con la testa sempre altrove e mai dentro la partita. I colchoneros saldano il conto in sospeso e volano alti sopra la zona play-off.

Tre sono addirittura i membri della panchina monrealese ad andare in doppia cifra, Lo Giudice, Costantino e Tripolini, che esattamente in quest'ordine trascinano i propri compagni avanti di tre reti in rapidissima sequenza, prima che il solo Di Maria a cinque minuti dal duplice fischio irrompa a rovinare la festa. Nulla di preoccupante però, perché l'Atletico non da affatto l'impressione di aver smesso d'attaccare. Anzi, proprio il vicecapitano e l'insostituibile bomber in maglia 17 toccano quota 5-1.

Il Real Phoenix – come detto – produce un possesso palla sterile, incapace di figliare opportunità offensive degne di nota. Soltano la tattica del quinto applicata da mister Labita permette a Sciacca di mettere il pallone alle spalle di Lo Bello. Guastafeste, questa volta, è sempre Francesco Lo Giudice che al 26' infila il sesto gol monrealese, dopo di lui Giordano e Faria nel finale di gara (la rete di Di Girolamo è valida solo per gli appassionati di statistica).

Ad esultare questa volta sono tutti: bambini a bordo campo, giocatori, pubblico – tra il quale era presente anche il delegato regionale Birchler - e membri del Royal Box monrealese. Tutti in cerchio (ancora il cerchio che ritorna, ndr.) come in uno di quei riti dei paesi lontani, a festeggiare la vittoria. A preparara la battaglia successiva. “Non ce lo saremmo mai aspettati, ma adesso tutto è possibile – sono le parole del vice Natale Macaluso ai nostri microfoni – siamo quarti, a meno 2 dal San Vito (la prossima avversaria in trasferta). Siamo dentro la zona play-off e lotteremo con ogni forza per restarci”.