Domani Monreale C5-Real Trabia: serve una vittoria per continuare a sperare

Il "Monday Night" si gioca alle 20,45 al capo “Antonio Giotti” di Aquino

MONREALE, 23 febbraio – All’andata la beffa fu atroce. Dopo essere stato pure in vantaggio ed aver cullato a lungo il sogno vittoria, il Monreale trovò una bruciante sconfitta per un’autorete proprio all’ultimo secondo. Arrivò una deviazione fortuita nella propria porta, che diede la vittoria al Real Trabia Bellaville e costrinse i biancazzurri ad un amarissimo ritorno a casa.

Per domani, quindi, i motivi per cercare il riscatto non mancheranno. Non mancheranno nemmeno gli stimoli, dal momento che la sfida alla forte squadra di mister Vincenzo Marsala, finalista alla Final Four di Coppa Italia, costituisce forse, se non l’ultima, probabilmente la penultima spiaggia per conquistare un posto nei playoff. Per sperare ancora, pertanto, a Pitarresi e compagni servirà intascare i tre punti e continuare a pedalare ancora forte. Da parte opposta, però, ci sarà una signora squadra, che, sebbene attardata in classifica, dispone di un organico di prim’ordine, fatto da giocatori che hanno sul groppone diversi campionati anche di categoria superiore.

Le due formazioni si affronteranno nel match valevole per la 20ª giornata del campionato, 7ª di ritorno. Il Monreale ci arriva in buone condizioni psicofisiche: con tre vittorie consecutive alle spalle (Alqamah, Partinico e Cus Palermo) e con una discreta forma da parte di tutto l’organico.

Per prepararsi nel migliore dei modi a questa importante sfida i biancazzurri hanno disputato ieri una proficua amichevole sul campo degli amici del Tiki Taka, formazione che guida la classifica del girone B del campionato di serie C2. Si è trattato di una buona sgambata per entrambe le formazioni, che a cominciare da domani, continueranno ciascuna a perseguire i propri obiettivi stagionali.

Così come quella contro il Caresse Futsal Partinico, anche la partita con il Real Trabia sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di Feel Rouge TV, società leader nel settore dello sport locale in streaming.

L’inizio è fissato per le 20,45. Fischieranno David Sparacello e Stefano Ruggieri, entrambi della sezione di Palermo.