Calcio a 5: Serie C2. Domani San Vito-Atletico: inizia il conto alla rovescia

Fischio d'inizio alle ore 16

MONREALE, 28 febbraio – Proprio così, il traguardo è ormai ben in vista ed è questo il momento in cui accelerare il ritmo della pedalata, anche se di fronte c'è la salita. Perché sono solo sei le partite all'arrivo. Perché la tanto attesa fase clou della stagione è finalmente arrivata. Tra l'Atletico e il sogno ci sono solo sei campi di battaglia da cui uscire stanchi sì, ma con il vessillo della vittoria ben stretto tra le mani. La prima, di queste sanguinarie lotte, va in scena nel sereno pomeriggio di domani, contro il San Vito.

Scopriamo subito le carte in tavola: non sarà una partita come tutte le altre. Perché, chiederete. Basti questa frase a rinfrescare la memoria: il 16 novembre, in quel campo, è successo l'impensabile. Atletico-San Vito, nel girone d'andata, è stata - senza timor di smentite - una delle partite (se non la partita in assoluto) più belle, più emozionanti disputate dalla formazione monreale. E' stata la sfida tra due che col pallone ci vanno a nozze, Costantino e Allegra. E' stata la sfida che ha consacrato ed identificato: Lo Giudice, l'uomo delle "ronaldate", e Grimaudo, il dio dell'ultimo minuto, con quel benedetto gol che - dopo lo svantaggio - confezionò la rimonta. Ma ciò che ancora brilla negli occhi dei tifosi colchoneros è una e una sola cosa: quella partita fu il giorno in cui, finalmente dopo tanto tempo, si gioì per la prima volta che in casa.

Da allora molte cose sono cambiate. Non tutte in realtà. Il San Vito, proprio come lo era nel girone d'andata, ha mantenuto praticamente invariata la propria posizione in testa alla classifica di Miglior Attacco del campionato (e non con un punteggio da squadra qualunque, ben 93 gol fatti a fronte dei sol 58 subiti). Diverse, invece, sono le premesse con le quali le due formazioni si presentano al testa a testa di domani. I trapanesi provengono da una sconfitta a suon di gol per 8-7 in casa del Città di Marsala, mentre i monrealesi viaggiano a una velocità di crociera abbastanza sostenuta dopo le bellissime vittorie di fila conseguite, in casa e in trasferta (l'ultima la partita perfetta contro il Real Phoenix). Ciò che però non deve affatto passare inosservato è la particolare situazione di classifica, ormai impossibile da offuscare: il San Vito in questo momento precede sì l'Atletico, ma con solo due punti di scarto (30/28). Nel caso in cui, infatti, i ragazzi di mister Sorrentino dovessero riconfermarsi anche domani potrebbero, di fatto, accedere di diritto addirittura al terzo gradino della scala, confermandosi in piena zona play-off in vista dei faccia a faccia con le prime della classe nelle prossime settimane.

La partita, compatibilmente con le condizioni meteo, come sempre trasmessa sia sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale sia su quella di Monreale News (media partner del club), comincerà alle ore 16, dopo il fischio del signor Francesco Santangelo della sezione di Trapani. Qualche minuto prima della gara, anche un ampio pre-partita con la presentazione del match a cura delle due voci di telecronaca, Silvio Cancemi e Domenico Prestifilippo.