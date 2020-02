Domani Team Soccer Redentino-Monreale: è un bivio per entrambe

Entrambe le squadre obbligate a vincere per perseguire ciascuna i propri obiettivi

MONREALE, 28 febbraio – Il momento sembra indurre al sorriso. Le quattro vittorie consecutive, arrivate contro Alqamah, Partinico, Cus Palermo e Real Trabia, consentono di guardare al presente ed al futuro con ritrovato ottimismo. Domani, però, ci sarà un’ennesima prova del nove.

In un match che si preannuncia tirato e combattuto (il terzo della stagione, dopo quello dell’andata e quello di Coppa), infatti, il Monreale calcio a 5 affronterà il Team Soccer Redentino, formazione che fino a una settimana fa era in testa alla classifica, assieme all’Atletico Canicattì. Facile comprendere, dunque, quanto sia ostico l’impegno di domani per Pitarresi e compagni, che si troveranno di fronte una squadra a cui non fa certo difetto l’esperienza. Una squadra, tra l’altro, anche arrabbiata per aver dovuto cedere (2-1) sabato scorso al PalaLivatino di Canicattì, solo per un tiro libero proprio allo scadere, al temine di una partita in cui non sono mancate le polemiche.

Gli altofontini, quindi, vedranno nel match di domani l’occasione giusta per cercare un pronto riscatto, sapendo bene che, se vorranno ancora ambire al primo posto e quindi alla vittoria del campionato senza passare dai playoff, avranno a disposizione un solo risultato.

Da parte opposta, il Monreale, attardato in classifica (attualmente si trova al sesto posto, a 5 punti dalla quinta, il Villaurea), se vorrà cullare ancora il sogno di entrarci nei playoff, dovrà dare continuità al momento positivo che sta attraversando, sperando che, frattanto, su altri campi, maturino risultati favorevoli. Solo così l’appendice del campionato potrà diventare realtà. Solo così la stagione del Monreale non si concluderà il 18 di aprile.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare, che in questo caso si chiama Redentino, compagine che non sembra affatto d’accordo a farsi da parte per non ostacolare la corsa dei biancazzurri.

Il match, va sottolineato, si giocherà regolarmente. Sono destituite di fondamento, infatti, le voci che davano possibili rinvii delle gare, causa emergenza “Coronavirus”. E si giocherà al PalaCanino, di via Discesa Giardini, con consueto inizio alle ore 17.

Per chi non volesse assistere alla partita dagli spalti dell’impianto altofontino, c’è sempre l’opzione streaming, dal momento che la contesa sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News. Fischieranno Carmelo Alfano della sezione di Palermo e Claudio Martinico di quella di Marsala.