Pratica Salemi rinviata e motori ruggenti, anche l'Atletico costretto ai box

Con i campi vuoti questa settimana anche in C2, i colchoneros studiano i prossimi impegni

MONREALE, 7 marzo – Sia concesso il gioco di parole (per sdrammatizzare del resto non c'è altro farmaco) ma che l'entusiasmo tra le fila rossoblu fosse “virale” questo è più che un dato di fatto. Come appreso nel corso della settimana infatti, le nuove direttive emanate del Consiglio dei Ministri impongono a tutto il mondo dilettantistico – serie C2 di futsal compresa dunque – di rinviare forzatamente tutti gli appuntamenti: di fronte a un emergenza questo e altro. Poca pratica e tanta teoria quindi per i colchoneros che a tavolino avranno l'opportunità così di preparare le ultime giornate.

Desiderio di tutti – questo ormai da tempo non è più un segreto – è certamente quello di completare al meglio questa stagione, nonostante il tasso di difficoltà legato alle avversarie in campo stia esponenzialmente elevandosi con curva ascendente. Vero, i punti persi al Campo Enrico Fermi di San Vito – anche se un 5-1 senza alcun dubbio potrebbe traviare queste stesse parole – non hanno assortito effetti visibili in termini di classifica, ma sono comunque serviti a ridestare quei nervi forse un po' troppo piegati alla lascìvia dell'esaltazione.

Gli impegni futuri, nell'attesa di comprendere meglio cosa ne sarà concretamente del proseguio della stagione, non sono affatto semplici e, se l'obiettivo è quello di approdare ai play-off per poi giocarsela a viso aperto, per affrontarli bisogna tener ben salda in mente un tabellino di marcia. Il Salemi, avversaria della 18a giornata, ha praticamente asfaltato i ruderi di un Real Phoenix mai fino a questo punto così alla ricerca di sé stesso (tre sconfitte consecutive e tutte con vagonate di reti a referto non possono certo definirsi un toccasana) ma tuttavia ancora lanciati all'inseguimento dei colchoneros. Una squadra, il Salemi, che - forte del proprio ottavo posto in classifica - lotta serenamente per la sopravvivenza nella categoria.

Più in basso stazionano invece San Gregorio e Sicilia (quest'ultima vincente in campo domestico contro l'Atletico con quel funesto 4-1) contro le quali i monrealesi – almeno sulla carta – non dovrebbero riscontrare particolari problemi, anche considerando il fatto che tutti e tre gli incontri si svolgeranno all'Archimede. La partite con la “P” maiuscola arriveranno solo alla 19a e all'ultima giornata di campionato, contro le aquile rosanero di mister Zapparata prima e contro l'89ers sempre più prima della classe poi. Tentare di alzare al cielo i tre punti con almeno una di queste due formazioni sarebbe manna dal cielo per Salamone e compagni e – posto che tutte le altre partite si concludano con esito favorevole – permetterebbe loro di accedere di diritto alla fase finale. Ecco la classifica completa fino a questo momento:

GIRONE A, CAMPIONATO DI SERIE C2

1. Palermo Futsal 89ers 43 pt.

2. Palermo Calcio a 5 39 pt.

3. San Vito Lo Capo 33 pt.

4. ATLETICO MONREALE 28 pt.

5. Real Phoenix 28 pt.

6. Mistral Meeting Club 27 pt.

7. Alcamo Futsal 25 pt.

8. Salemi 1930 F.C. 22 pt.

9. Città di Marsala 17 pt.

10. San Gregorio Papa 16 pt.

11. Sicilia 11 pt.

12. Favignana 5 pt.