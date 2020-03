Il sabato senza match del Monreale calcio a 5: rispetto delle disposizioni e rammarico per lo stop

In settimana si saprà qualcosa in più sulla durata della sospensione: oggi proficua partitella in famiglia

MONREALE, 7 marzo – Oggi poteva essere il giorno della verità, quello in cui il Monreale avrebbe saputo quale destino seguire: se entrare in zona playoff dopo un successo sul Villaurea o se starne ancora fuori in caso di pareggio o, peggio ancora, di una sconfitta.

Certamente sarebbe stato un grande pomeriggio di sport. Uno di quelli a cui ci ha abituato, fortunatamente, la squadra biancazzurra. Ci sarebbe stato il campo Giotti pieno di sostenitori, di appassionati, di gente arrivata per godersi un bello spettacolo di futsal. Ed invece, come è ormai noto, tutto è rimasto nel campo delle ipotesi. La Federcalcio ha deciso di fermare i campionati dei dilettanti a 360°. Colpa, come tutti sanno, del coronavirus e soprattutto del rischio contagio, che dilaga ormai in tutta Italia. Se siamo in presenza di un provvedimento dettato da eccesso di prudenza o se invece si tratta di una scelta azzeccata lo scopriremo solo vivendo.

Lasciando stare queste valutazioni, che competono certamente agli organi preposti e che devono essere suggerite da chi è più competente di noi, facciamo un attimo il punto sul polso del Monreale e sulle sue prospettive future.

Il polso dice che la formazione biancazzurra al momento gode di ottima salute e le cinque vittorie consecutive non sono altro che un avvalorare questa considerazione. L’ultima partita, tra l’altro, quella in cui il Monreale ha vinto contro il Team Soccer Redentino, ha detto che, oltre alla gamba, a posto c’è soprattutto la testa. Ecco perché, fermo restando, ovviamente, il rispetto per le disposizioni ministeriali, diventa ancora più grosso il rammarico per questo stop del campionato.

Oggi, proprio per non perdere la gamba e per cercare di restare sul pezzo, la squadra ha sostenuto un allenamento molto proficuo, con una bella partitella in famiglia, servita a ricreare, per quanto possibile, il clima campionato. Adesso, anche sarà difficile, ci sarà da mantenere la stessa concentrazione, in attesa di conoscere tempi e modalità della ripresa del campionato.

Sull’argomento la Lega Nazionale Dilettanti, in settimana dovrebbe diramare un altro comunicato, facendo maggiore chiarezza, in un momento in cui di chiaro c’è ben poco. Soltanto dopo il pronunciamento della LND il Monreale, così come tutte le squadre, conoscerà il proprio destino per l’immediato.

L’unico compito della società, ovviamente, sarà quello di uniformarsi alle disposizioni federali. Alla squadra ed allo staff tecnico quello più difficile di stringere i denti e non mollare proprio adesso.