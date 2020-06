Il Monreale calcio a 5 tra i possibili beneficiari del 5 x mille

Aperta la campagna di sensibilizzazione in vista della prossima stagione

MONREALE, 6 giugno – Il progetto non si esaurisce, anzi. È pronto per essere proseguito e rilanciato. È quello del Monreale calcio a 5, che, dopo i mesi di pandemia e di lockdown, sarà nuovamente ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C1.

Un campionato nel quale è stato assoluto protagonista negli ultimi due anni: l’anno scorso arrivando a disputare la finale dei playoff del girone, venendo eliminato dal Cus Palermo, pur da imbattuto, e quest’anno arrivando alle porte dei playoff, prima che il campionato venisse sospeso, proprio alla vigilia del match decisivo, quello che era in programma contro il Villaurea.

Ora, però, è il caso di guardare avanti e di cominciare a programmare il futuro con solidi progetti di crescita. Uno di questi riguarda l’adesione della società al possibile beneficio del 5 x mille.

Da quest’anno infatti, l’ASD Monreale calcio a 5 potrà beneficiare di questo importante contributo, che lo Stato riserva anche alle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche). Un’occasione che la società non vuole farsi sfuggire e che, soprattutto in questo momento di grande crisi, può realmente dare una mano al progetto di crescita. A patto, ovviamente, che i contribuenti, si ricordino di indicare nella loro dichiarazione dei redditi il nome dell’ASD Monreale calcio a 5 e soprattutto il suo codice fiscale.



Un modo per permettere ancora a tanti bambini di poter frequentare proficuamente i corsi di calcio a 5 che la società tiene al campo “Giotti”, con istruttori qualificati e soprattutto all’insegna dei valori dello sport, fondamentali per la crescita sana dei giovani ed alla prima squadra di ben figurare nel prossimo campionato.

Chiunque creda in questo progetto, pertanto, chiunque simpatizzi per una società ed una squadra che hanno portato onorevolmente in giro per la Sicilia il nome della città di Monreale, qualora lo voglia, può destinare il 5 x mille della propria dichiarazione dei redditi alla società biancazzurra (cosa che non comporta assolutamente un aumento delle imposte), sicuro che le some andranno in buone mani e soprattutto per una sana finalità sportiva.