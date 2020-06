Monreale calcio a 5: dopo il lockdown si riparte col nuovo staff tecnico

Ufficiale: Toti La Bianca sarà l’allenatore della prima squadra

MONREALE, 25 giugno – Tre mesi di stop, tre mesi di lockdown, che sono risultati molto pesanti, ma che non hanno affatto incrinato l’entusiasmo in casa Monreale calcio a 5, che rinnova i buoni propositi in vista della prossima stagione, nella quale vorrà ben figurare ai nastri di partenza del campionato di serie C1.

Ieri un folto gruppo della squadra si è ritrovato al quartier generale biancazzurro, il centro sportivo “Antonio Giotti”, dove i giocatori si sono ritrovati per salutarsi dopo la quarantena e dove la società ha deciso di presentare il proprio staff tecnico con il quale vuole condurre la propria stagione.

Alla guida della prima squadra ci sarà mister Toti La Bianca, un tecnico che non ha bisogno di presentazione, che la società considera il proprio condottiero del campionato 2020-21. Accanto a lui ci sarà una new entry, costituita da Daniele Sciortino, fino ad ora responsabile del settore giovanile, che affiancherà il tecnico della prima squadra. Dello staff, accanto al confermatissimo Marcello Lupo, fanno parte pure il preparatore atletico e fisioterapista Riccardo Sampino, quello dei portieri Marco Carlino ed il preparatore dei portieri della scuola calcio, Francesco Lombino, che dopo l’ultima tribolata stagione, ha deciso di appendere la scarpe al chiodo. Della “famiglia” Monreale calcio a 5 farà parte pure il monrealese Giorgio Acquaviva, che vanta una grande esperienza anche in campionati nazionali.