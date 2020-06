Calcio a 5: arrivano i verdetti con novità interessanti

Dal 15 al 27 luglio l’iscrizione ai campionati della stagione prossima

MONREALE, 28 giugno – Il periodo, lungo e maledetto, del Covid-19 sembra essere alle spalle. Ci sarà da stare attenti e di non tralasciare le precauzioni che ancora ci vengono richieste, ma poi si dovrebbe ripartire. Sulla base di queste convinzioni, pertanto, il mondo del calcio a 5 siciliano si appresta a vivere l’inizio della stagione prossima, dopo lo stop forzato di quella di quest’anno.

Tanto più che dalla Federazione sono arrivati i verdetti con i quali la stagione 2019-2020 va (purtroppo ingloriosamente) in archivio. Per quel che riguarda il girone A del campionato di Serie C1, al quale ha partecipato il Monreale calcio a 5, come volevano le anticipazioni, sarà il Bagheria Città delle Ville ad accedere alla categoria superiore, dal momento che la formazione nerazzurra era in testa alla classifica al momento della sua cristallizzazione. Il verdetto dice pure che non ci saranno retrocessioni, alla luce di una decisione, probabilmente molto discutibile, ma che salva tutti.

Ma la novità più interessante sembra essere quella di un’ulteriore promozione, considerato che la Sicilia, in sede di Consiglio di Divisione calcio a 5, potrebbe ottenere un posto in più fra le società destinate a salire in Serie B. Particolare che potrebbe essere ufficializzato mercoledì e che vedrebbe la promozione, oltre che del Bagheria, anche dei Bruchi (vincitori del girone B) e del Canicattì, formazione che ha concluso al secondo posto la stagione nel gruppo A prima dello stop e che sembrerebbe avere più chances dell’altra seconda in classifica: il PGS Luce, che occupava la piazza d’onore nel raggruppamento della Sicilia orientale.



Ma ciò che caratterizzerà il campionato di serie C1 (girone A) della prossima stagione sarà la presenza di altre quattro squadre palermitane. Approdano al massimo campionato regionale, infatti, Il Palermo Futsal 89ers, il Casteldaccia, accompagnati dal Tiki Taka (che ha concluso ex aequo con il Casteldaccia) ed il Palermo calcio a 5, migliore seconda tra le seconde classificate della C2, nella stagione appena conclusa.

Anche sul fronte finanziario arriva qualche elemento in più e si tratta di notizie che vengono accolte con soddisfazione dalle società. Fra queste c’è quella della rateizzazione della quota di iscrizione, che peraltro potrebbe essere abbastanza scontata (va ricordato che per formalizzarla il tempo a disposizione è quello compreso fra il 15 ed il 27 luglio). In pratica le società dovranno versare la prima rata entro il 6 agosto e poi, via via le altre tre nei mesi successivi, secondo un calendario che sarà ufficializzato dal Comitato Regionale della Figc.

Quindi potrà prendere il via la nuova stagione, il cui inizio dovrebbe avvenire entro ottobre, specie sei dati epidemiologici dovessero essere incoraggianti.