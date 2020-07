Monreale calcio a 5: arrivano le prime sette conferme d’organico

La società comincia a ridisegnare il proprio roster, in vista della nuova stagione. LE FOTO

MONREALE, 8 luglio – Tempo di ripartenza, tempo di riconferme. Di buoni propositi e di primi progetti. Anche il Monreale calcio a 5, come tutte le sue società consorelle, comincia a buttare le basi, in vista di una prossima stagione, che, da oggi, conosce già le sue date di avvio.

È di oggi, infatti, la notizia che il via verrà dato il prossimo 5 settembre, quando comincerà la Coppa Italia: verosimilmente con i classici mini gironi da tre squadre ciascuno. Ne consegue che il campionato comincerà il 26 settembre.

Tornando al Monreale, oggi è stata la giornata delle prime sette riconferme. Giocatori che hanno vestito il biancazzurro nella passata stagione ed ai quali la dirigenza ha voluto dare nuovamente fiducia per la stagione 2020-21.

Il primo di questi giocatori confermati è il capitano Salvatore, Totò Pitarresi, che continuerà ad indossare la fascia e ad esercitare quel ruolo di leader dello spogliatoio che ha esercitato con grande carisma nella passata stagione. Accanto a lui il vicecapitano, anche lui “un’eminenza grigia” dello spogliatoio biancazzurro: Giacomo “Ibra” Catalano, uno dei migliori pivot della categoria. Garantirà grande esperienza, ma soprattutto grande equilibrio tattico Cristian Cipolla, il metronomo o, se preferite, “l’orologio” del Monreale calcio a 5, un giocatore in grado di dettare i tempi della manovra biancazzurra. Anche “Cipo”, sarà del Monreale nella stagione che si avvia al battesimo.

Lascia la categoria “under” per approdare a quella “over”, Giuseppe D’Amico, un giocatore solido e di buona tecnica su cui mister Toty La Bianca e il diesse Tony Sabella contano molto. Resteranno fra gli under, invece, Andrea Bruno e Carletto Marchese. Il primo, dopo le tribolazioni della passata stagione, dovute a problematiche di natura fisica, cerca la definitiva consacrazione in questa categoria, in quella alle porte, forte del suo dinamismo, ma soprattutto di una maturità non comune a questa età. Il secondo, invece, cuore villabatese, ma piedi brasiliani, sarà pronto ancora a stupire tutti e a regalare quelle giocate spettacolari che hanno spesso infiammato il Giotti negli incontri delle ultime stagioni. Infine il più piccolo di tutti, almeno finora: quel Nanni Napoli, una delle soprese più liete della passata stagione nella quale ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un giocatore di grande spessore. Anche lui sarà una frecce più acuminare del roster di mister La Bianca.