Calcio a 5: Serie C2. Atletico pronto a ripartire, l'obiettivo è lo scettro del campionato

Visi nuovi dentro e fuori dal campo. Il presidente Vaglica: ''Vogliamo la C1''

MONREALE, 14 luglio – C'eravamo lasciati un po' bruscamente. Ma il Covid - del resto di sa - non ha lasciato scampo a nulla, nemmeno al divertimento. Perché prima dell'agonismo c'è soprattutto quello in uno sport come il futsal. Quello monrealese, vestito in maglia bianco-rossa, si dice pronto a riprendere il nuovo campionato, portando in alto anche quest'anno la bandiera della vittoria.

C'è solo quell'obiettivo nella testa di tutti, a partire dal presidente Marcello Vaglica che ai microfoni di Monreale News preannuncia l'arrivo di nuovi rinforzi in rosa dopo le numerosissime partenze. Ad abbandonare la causa dei colchoneros sono infatti ben 12 pedine (Cangemi, Trapani, Emanuele e Alberto Ganci, Faria, Rinicella, Quadrante, Citarda, Durante, Vaglica, Giuseppe Ganci e Lanza). Rimane comunque forte e solida la panchina a disposizione di mister Davide Sorrentino, confermato anche lui per il terzo anno consecutivo. Faranno parte del roster per la stagione 2020-2021 infatti Lo Bello, Failla e Curcio a guardia della porta e poi ancora Salamone, Dario Tarallo, Giammona, Giordano, Lo Giudice, Ferraro, Rosario Tarallo, Grimaudo, De Francesco, Tripolini e Costantino.

Sarà Rosolino Manno a raccogliere l'eredità di Natale Macaluso, sedendo al fianco di mister Sorrentino in panchina. Per lui un lunghissimo passato da militante nel mondo del calcio a 5 e qualche informale esperienza anche in giacca e cravatta. Si rinforza la dirigenza, orfana di Carmelo Vainolo e Giuseppe Arcidiacono, con il viso nuovo di Piero Ganci, ufficializzato come membro dello staff tecnico e già frequentante l'ambiente del futsal con un ruolo nello staff del Monreale C5. Vacante ancora la posizione di direttore sportivo, dopo la rinuncia da parte di Antonio Sardisco, sempre salda invece quella di addetto alla sicurezza per Francesco Quartetti, di responsabile della scuola calcio per Filippo Campanella e infine di direttore generale per Daniele Vaglica.

"Stiamo partendo con il piede giusto - afferma mister Sorrentino - gli obiettivi sono stati dichiarati. E' il tempo di sistemare con nuovi innesti e siamo pronti per cominciare la nuova stagione nel migliore dei modi". Lancia il primo appuntamento invece il presidente Marcello Vaglica, quello del 24 luglio, rivolgendosi in modo particolare alle giovani promesse 2003 e 2004 del contesto monrealese per il primo raduno, con la possibilità di provini per inserimenti in rosa.