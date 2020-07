Conferme e nuovi arrivi: il Monreale calcio a 5 mette a punto il suo organico

Il diesse Sabella blinda la porta: Di Maria, Catalano e Cangemi. Arriva pure il giovane Vallecchia. LE FOTO

MONREALE, 23 luglio – Un percorso di crescita, soprattutto se vuole essere ambizioso, nasce sempre dalle conferme. Da quelle dei giocatori migliori, che hanno dato un contributo significativo al miglioramento della squadra. Ecco perché, dopo quelle ufficializzate nei giorni scorsi, il Monreale calcio a 5 parte da alcune certezze.

Sia che arrivino dal proprio organico, che da altri roster. E se c’è una cosa che una vecchia volpe come il DS Tony Sabella sa alla perfezione è che per costruire una buona squadra occorre cominciare dalla porta. Blindarla significa partire nel migliore dei modi. Ecco perché sono i portieri i primi protagonisti di questa iniziale campagna di rafforzamento. A cominciare da Gabriele Di Maria per il quale la società biancazzurra ha rinnovato il prestito dal Palermo calcio a 5. Sarà ancora lui, nonostante la giovane età, uno dei punti di forza del Monreale calcio a 5 anche nella stagione che comincerà a settembre. Accanto a lui un’altra riconferma importante: quella di Gabriele Catalano, un ragazzo che si è dimostrato molto affidabile quando è stato chiamato in causa, utile anche quando è stato necessario ricorrere al quinto di movimento, perché dotato di una buona tecnica di base.

Ma, sempre per il ruolo di portiere, non va dimenticato il monrealese doc Kevin Cangemi, un ragazzo dalle grandi doti e dal riflesso pronto. Per lui un gradito ritorno, considerato che vanta trascorsi illustri nel Monreale calcio a 5, prima della sfortunata stagione scorsa (per motivi fisici), nella quale ha vestito la maglia dei “cugini” dell’Atletico.

Una new entry, invece, costituisce l’ingaggio di George Vallecchia, un giocatore di movimento ex Cus Palermo, uno dei giovani più interessanti del panorama palermitano che è già stato alla corte di mister La Bianca e che si candida ad un ruolo da protagonista. A parlare, come sempre, sarà il campo.