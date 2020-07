Monreale calcio a 5 e ''Avanti Tutta'', avviata una partnership tecnica

Le due società lavoreranno assieme partecipando ai campionati Under 15 e Under 17

MONREALE, 30 luglio – L’obiettivo è quello, importante, di una crescita a 360 gradi. Potenziare tutti i settori della società e tra questi, ovviamente, quello del settore giovanile, linfa vitale per la squadra del domani. Con questi obiettivi il Monreale calcio a 5 ha avviato un rapporto di partnership con la SSD “Avanti Tutta” di Palermo.

Si tratta di un rapporto di collaborazione con una delle più apprezzate realtà delle scuole-calcio palermitane, che consentirà un proficuo lavoro per entrambe le società, che da ora in poi, sotto questo aspetto cammineranno a braccetto, con propositi ambiziosi.

La “joint venture” è stata suggellata ieri sera tra i vertici del Monreale calcio a 5 e quelli della SSD “Avanti Tutta”, il cui direttore tecnico è mister Toti La Bianca, allenatore della prima squadra dei biancazzurri, che sarà al timone della compagine monrealese nel prossimo campionato di Serie C1.



Il rapporto di collaborazione, che si è materializzato sotto l’abile regia di Tony Sabella, consentirà ai due sodalizi di presentarsi ai nastri di partenza di due campionati giovanili, che si svolgeranno sotto l’egida della Figc: l’Under 15 e l’Under 17. Saranno queste due squadre a tenere alto il nome di Monreale nel panorama giovanile palermitano, dando vita ad altrettante formazioni che certamente daranno del filo da torcere a chiunque.

Alla guida di questo connubio ci sarà, oltre al già citato Toti La Bianca, anche Daniele Sciortino, responsabile del settore giovanile del Monreale calcio a 5, che da quest’anno lo affiancherà in panchina anche per le partite della prima squadra. E chissà che un giorno, che la società si augura non distante, in prima squadra a rappresentare Monreale non ci possa essere qualche prodotto di questo vivaio. Sarebbe la vittoria di questo progetto, ma sarebbe la vittoria dello sport monrealese.