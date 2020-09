Il Monreale calcio a 5 cerca giovani campioni: due stage per gli Under 15 e Under 17

Appuntamento dopodomani 3 e il 10 settembre al campo Giotti (ore 16,30)

MONREALE, 1 settembre – Lo scopo è quello di arricchire un vivaio che già sta dando tante soddisfazioni, con la speranza, chissà, di vedere domani un giovane talento monrealese indossare la casacca della prima squadra in importanti ed avvincenti partite.

Con questa idea il Monreale calcio a 5 si prepara ad organizzare due stage rivolti a calciatori in erba per individuare talenti ed instradarli verso l’affascinante mondo del calcio a 5. Senza dimenticare, ovviamente, quelle linee guida di tipo morale che , soprattutto con i giovani non devono mai essere messe da parte.

L’appuntamento è fissato al campo Giotti, quartier generale della società biancazzurra. Il primo è in calendario dopodomani, giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 16,30. L’altro, invece, arroverà esattamente una settimana dopo: giovedì 10 settembre, sempre al campo Giotti.



Sarà lì che avverranno i provini, sotto l’occhio attento dei tecnici qualificati del Monreale calcio a 5: Daniele Sciortino, responsabile del settore giovanile, Toti La Bianca, tecnico della prima squadra e Giacomo Madonia, da sempre appartenente alla famiglia Monreale calcio a 5. La categorie individuate sono: Under 15 (nati negli anni 2006-2007) ed Under 17 (2004-2005).

Va ricordato che quest’anno il Monreale calcio a 5 ha avviato un proficuo rapporto di partnership tecnica con la società “Avanti Tutta” di Palermo, guidata proprio da mister La Bianca con cui è in programma la partecipazione ai campionati federali proprio nelle categoria Under 15 e Under 17.