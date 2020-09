Domani il Monreale calcio a 5 contro il Cus Palermo cerca i primi tre punti in Coppa Italia

Primo banco di prova ufficiale dopo i sei mesi di stop dovuti al Covid

MONREALE, 4 settembre – Domani pomeriggio, sarà inevitabile, l’emozione sarà tanta. Dopo sei mesi di attesa, prima di lockdown, poi – piano piano – di lenta ripresa e di ritorno ad una parvenza di normalità, si tornerà a giocare.

Domani, fra i primi eventi dilettantistici in Italia, la Serie C1 di calcio a 5, massima espressione del futsal siciliano, in questo caso con la Coppa Italia, tornerà a far diventare protagonista il pallone. Domani, quindi, si rientra sul un rettangolo verde e si torna ad emozionarsi.

Per il Monreale calcio a 5, così come abbiamo scritto qualche giorno fa, l’appuntamento sarà casalingo, contro il Cus Palermo, una compagine inserita nello stesso raggruppamento di Coppa assieme a Partinico e Tiki Taka. Alle 17 al campo “Antonio Giotti”, consueto quartier generale della formazione biancazzurra, verrà dato il calcio d’inizio alla stagione 2020-21 che tutti gli appassionati si augurano decisamente più fortunata e meno problematica di quella passata, devastata dall’emergenza Covid.



Il Monreale si presenta a questo impegno dopo aver lavorato intensamente da Ferragosto a ora, agli ordini di mister Toti La Bianca (ex di lusso della partita) e del puntiglioso preparatore atletico, Riccardo Sampino. La condizione è buona ed il pronostico, quindi, almeno così spera la società, è dalla parte biancazzurra. Ovviamente, però, in mezzo c’è sempre l’avversario che non è mai d’accordo a condividere i sogni di gloria di nessuno. Ecco perché i tre punti, casomai arrivassero, dovranno essere conquistati con i soliti ingredienti: testa, cuore e grinta.

La partita, purtroppo, non potrà essere circondata dall’affetto dei tifosi e si disputerà, pertanto, a porte chiuse, così come ha fatto sapere la società qualche giorno fa. Troppo difficili, almeno per il momento, i protocolli di sicurezza, troppo incerta la situazione in un momento di risalita dei contagi.

Tuttavia, per chi vorrà stare vicino alla squadra nel match d’esordio non ci sarà alcun problema. La società biancazzurra ha predisposto la consueta telecronaca diretta in streaming, a partire dalle 16.55 sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Monreale calcio a 5.

Calcio d’inizio alle 17. Fischieranno Salvatore Modica della sezione di Agrigento e Giorgia Mongiovi' di quella di Palermo.