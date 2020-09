Monreale, buona la prima: con il Cus arrivano i primi tre punti

4-2 il punteggio maturato al Giotti, dopo una buona partita. LE FOTO

MONREALE, 5 settembre – Chi ben comincia… il resto del proverbio lo lasciamo a chi vuole continuarlo. Quel che conta è che: intanto si è tornati a giocare, si è tornati a riempire un rettangolo verde dopo sei, interminabili, mesi di lockdown; e poi che il Monreale calcio a 5 ha esordito come meglio non poteva.

La squadra di Toti La Bianca ha messo i primi tre punti in tasca, piegando un coriaceo Cus Palermo, squadra che nulla ha a che vedere con la formazione-materasso della passata stagione e che con il suo impegno e la grinta certamente darà del filo da torcere a più di una rivale.

Alla fine della contesa, che la società normanna ha preferito far disputare a porte chiuse per evitare difficoltà interpretative con la rigida normativa Covid, il punteggio diceva 4-2 Monreale, frutto di una condotta di gara positiva, in linea con quello che in questo momento la squadra può dare.

Le indicazioni che mister La Bianca può trarre, comunque, sono decisamente positive. A parte un paio di passaggi a vuoto, il più pericoloso nel corso del primo tempo, col Cus che ha concluso pericolosamente in porta, il Monreale ha comandato le operazioni di gioco, giocando con quell’autorità che si chiede a chi ha un organico di primo livello e disputa una partita casalinga.



La prima rete è arrivata al 3’ quando Andrea Bruno, uno dei più positivi, ha scaraventato in rete un destro, portando in vantaggio il Monreale. Una disattenzione difensiva, però, consentiva al Cus di pervenire al pareggio al 9’ grazie ad un’azione insistita di Barberi. Va detto, però, che i cussini avevano già avuto un paio di altre occasioni alle quali si era opposto nel migliore dei modi il portiere di casa Gabriele Catalano.

Il punteggio non si sbloccava più fino alla fine del parziale. Nella ripresa il Monreale entrava in campo con un piglio più autoritario, fino al 10’ quando Alberto Miranda, anche lui autore di una prova maiuscola, consentiva al Monreale di mettere la freccia con un tiro secco che si insaccava sotto la traversa. Lo show del Monreale non era affatto finito ed al 14’ Carletto Marchese con un destro chirurgico piazzava un rasoterra che il portiere avversario poteva solo raccogliere in fondo al sacco. Nella parte finale del match le altre due reti che completavano il tabellino.

Al 28’ Alberto Miranda dalla linea di fondo sfruttava una fortuita deviazione del portiere ospite per portare a 4 le reti monrealesi, poi una distrazione difensiva dei locali consentiva al Cus di accorciare un minuto dopo con Vasta, per il definitivo 4-2.

Al triplice fischio, soddisfazione in casa Monreale: c’era la consapevolezza di avere giocato una buona partita ed avere avuto la meglio su una compagine che saprà certamente dire la sua nel corso del campionato. Sabato prossimo si va a Partinico, contro una delle protagoniste della passata stagione. Sarà un altro impegno tosto che servirà a testare la reale caratura della squadra biancazzurra.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre