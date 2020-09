Calcio a 5: Serie C1. Giovedì la composizione del calendario

La cerimonia avverrà a partire dalle ore 12 con diretta streaming su “Figc Palermo”

PALERMO, 8 settembre – Archiviata la prima giornata di Coppa Italia, nella quale il Monreale è riuscito ad avare la meglio sul Cus Palermo per 4-2, l’attenzione degli appassionati si sposta adesso sul varo dei calendari che, come ha fatto sapere il Comitato Regionale siciliano avverrà dopodomani, giovedì 10 settembre, alle ore 12.

Quel giorno infatti, con diretta streaming sulla pagina face book Figc Palermo avverrà la composizione dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione del calcio a 11, nonché quello della Serie C1 del calcio a 5.

Il Monreale calcio a 5, come sanno coloro che seguono le vicende della formazione biancazzurra, sarà inserito nel girone A, quello che comprende le squadre della Sicilia occidentale. Il campionato avrà inizio sabato 26 settembre e vedrà ai nastri di partenza 14 club. Partinico Caresse Futsal, Villaurea, Monreale C5, Marsala Futsal, Real Termini, Sporting Alcamo, Alqamah, Club P5 Cruillas, Cus Palermo, Olimpia Casteldaccia, Palermo C5, Palermo Futsal 89ers, Tiki Taka, San Vito Lo Capo.

La cerimonia di presentazione della nuova stagione agonistica, come afferma una nota ufficiale della Figc, per motivi di opportunità sanitaria, non sarà pubblica, ma sarà diffusa, come detto, in diretta streaming sulla pagina facebook ‘F.I.G.C.Palermo’ della delegazione provinciale di Palermo. L’evento sarà condotto dal presidente Santino Lo Presti, alla presenza del vicepresidente nazionale della Lnd, Sandro Morgana.