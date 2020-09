Calcio a 5: Domani a Partinico impegno ostico per il Monreale in Coppa

Secondo banco di prova contro la squadra-rivelazione dello scorso campionato

MONREALE, 11 settembre – La prima è andata bene: risultato positivo e gioco accettabile. Il Monreale calcio a 5, nella gara d’esordio della Coppa Italia di Serie C1 disputata una settimana fa contro il Cus Palermo ha fatto fino in fondo il suo dovere. Ora, però, arriva il secondo impegno, decisamente più gravoso.

Domani, infatti, con inizio alle ore 18,45 al centro sportivo “Principe” di Partinico i biancazzurri affronteranno i neroverdi del Caresse Futsal, la squadra rivelazione dello scorso campionato, che, prima che arrivasse il Covd, viaggiava al terzo posto della classifica. Una squadra messa sù molto bene dal presidente Andrea Caruso e dal tecnico Vincenzo Giacalone, che, soprattutto sul proprio campo, diventa davvero ostica per tutti. Ne sa qualcosa il Monreale che, nel corso della passata stagione, al “Principe” rimediò due sonore sconfitte. Tanto in coppa, quanto in campionato.

Quest’anno, però, i ragazzi di mister La Bianca si presenteranno decisi e determinati, speranzosi di tornare a casa con umore opposto rispetto a un anno fa, consapevoli soprattutto di avere di fronte una squadra di rango, di fronte alla quale occorrerà il massimo della concentrazione per non uscire bastonati. Ma non sarà affatto facile, perché il Partinico, e l’anno scorso lo ha dimostrato, ha nella grinta, nella voglia di combattere e di non arrendersi mai la sua arma migliore.



In casa neroverde, accanto a capitan Celestra, spiccano le figure di Fabrizio Orlando, il portierone arrivato quest’anno dallo Sporting Alcamo e il bomber Filippo Giangrande, la bocca di fuoco partinicese, che l’anno scorso ha segnato gol a grappoli. Ma sarà il collettivo ciò su cui punterà il tecnico di casa.

Da parte biancazzurra, dopo una settimana trascorsa serenamente e con allenamenti proficui, il borsino è positivo, così come buono è lo stato di salute generale. Rientrano capitan Pitarresi e l’under Vallecchia, che hanno smaltito gli acciacchi della settimana scorsa.

Monreale News, compatibilmente con le condizioni meteo, che per domani, per la verità, non promettono nulla di buono, trasmetterà come di consueto la telecronaca diretta in streaming della partita.

Si giocherà a porte aperte con fischio d’inizio alle ore 18,45. Dirigeranno l’incontro i signori Claudio Martinico e Piergiuseppe Caradonna, entrambi della sezione di Marsala.