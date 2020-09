Che divertimento stamattina ad Aquino con la ''Futsal Summer Cup''

La manifestazione organizzata dal Monreale calcio a 5 era destinata ai ragazzini della categoria “Esordienti”. LE FOTO

MONREALE, 13 settembre – Una sana mattinata di sport all’insegna del divertimento dello stare insieme per stimolare una sana competizione e vivere momenti di aggregazione sportiva. Con questo spirito si è svolto stamattina il torneo intitolato “Futsal Summer Cup”, organizzato dal Monreale calcio a 5 e riservato ai ragazzini della categoria “Esordienti”, nati negli anni 2008-2009.

La manifestazione ha beneficiato del contributo della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana ed ha visto sfidarsi sei club al centro sportivo “Antonio Giotti” di Aquino, quartier generale della società biancazzurra.

Per i ragazzini si è trattato di una mattinata di divertimento nella quale gli allenatori hanno avuto la possibilità di impiegare i loro giocatori in erba, alla vigilia di una stagione che tutti aspettano con ansia, dopo lo stop forzato di quella passata per le note vicende del Covid.

Alla fine, ma solo per dovere di cronaca, hanno prevalso i ragazzini del Real Phoenix di Palermo, che in finale hanno avuto la meglio sui pari età del Palermo Calcio a 5. Il risultato finale era l’ultima cosa importante e l’ultimo degli obiettivi del Monreale calcio a 5. Era importante, come sottolineato, un allegro momento di aggregazione sportiva all’insegna dei valori che da sempre sono alla base dell’attività giovanile della società biancazzurra.