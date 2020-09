Calcio a 5: domani Monreale-Tiki Taka: bisognerà vincere e… sperare

Si gioca al Giotti a porte chiuse alle 17 l’ultimo turno di Coppa. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 18 settembre – Il “mea culpa” è stato fatto. Era impossibile non recitarlo. La sconfitta di una settimana fa contro il Partinico, su un campo che continua a rivelarsi nefasto per il Monreale, ha obbligato i biancazzurri ad una seria analisi del match.

Contro i neroverdi di mister Giacalone, magari con un'altra determinazione, ci sarebbe stata la possibilità di mettere le cose decisamente bene per quel che riguarda la qualificazione in Coppa Italia. Ed invece Celestra e compagni hanno avuto la meglio meritatamente, confermando di essere squadra solida e determinata che, soprattutto al centro “Principe”, non fa sconti a nessuno.

La sconfitta, pertanto, complica – inevitabilmente – il discorso relativo al passaggio del turno e l’impegno di domani pomeriggio diventa cruciale. Ciò che dispiace è che anche un eventuale successo sul Tiki Taka, formazione che domani pomeriggio si presenterà al campo Giotti (ore 17), potrebbe non bastare. Perché il Monreale approdi alla “Final Eight” di Canicattì, infatti, occorre non solo battere la formazione di Peppe Immesi, neopromossa terribile della Serie C1, ma anche sperare che il Cus Palermo faccia risultato contro il Partinico.



Per dirla come si diceva all’antica, bisognerà stare con l’orecchio incollato alla radiolina, oggi con lo sguardo agli smartphone, per capire cosa succede al centro sportivo di via Altofonte a Palermo, quartier generale della formazione universitaria, dove andrà in scena la sfida fra il Cus e il Caresse Futsal.

Solo così Pitarresi e compagni potranno accedere alla fase finale della Coppa. Diversamente ci sarà da concentrarsi solo sul campionato che comincerà sabato prossimo e che proporrà già la grande sfida con il Palermo calcio a 5.

La sfida di domani si presenta estremamente difficile. il Tiki Taka, infatti, pur essendo una matricola, è formazione esperta, fatta da giocatori di lungo corso, che verrà al Giotti per giocarsi - come è giusto che sia - le proprie carte. Spiccano gli ex Fuschi, Di Simone, Ciolino e Immesi.

Domani si gioca nuovamente a porte chiuse. Il Giotti sarà ancora off limits. Così ha deciso la società per evitare difficili gestioni di assembramenti. Gli “aficionados”, comunque, potranno seguire il match attraverso la consueta telecronaca diretta che Monreale News proporrà a partire dalle 16,55 sulla propria pagina facebook.

Fischieranno Giuseppe Caico della sezione di Agrigento e Vincenzo Cambria di quella di Palermo.