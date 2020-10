Il Monreale calcio a 5 blinda la porta: ritorna Peppe Giuliano

L’esperto estremo difensore va ad aggiungersi agli altri due che compongono la batteria dei portieri: Di Maria e Catalano

MONREALE, 7 ottobre – Lo scopo è quello di blindare la porta. Aggiungere esperienza e qualità ad un reparto già abbastanza solido e competitivo. Con queste intenzioni il Monreale calcio a 5 ha perfezionato ieri il tesseramento di Peppe Giuliano, portiere di sicuro affidamento, volto noto nel mondo del futsal siciliano.

Giuliano, che per circa un anno e mezzo ha vestito la maglia del Monreale calcio a 5 nelle stagioni passate, era svincolato e quindi a disposizione per un eventuale tesseramento. Il portiere, che ha già sostenuto e superato le visite mediche, va ad aggiungersi, pertanto, ad una batteria di portieri che fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza biancazzurra. Va ricordato che il pacchetto constava già dell’under Gabriele Di Maria, uno dei più promettenti della categoria e del più esperto Gabriele Catalano che finora si sono disimpegnati nel migliore dei modi. A questi, adesso, andrà ad aggiungersi come detto, Peppe Giuliano, un uomo in grado di fornire il suo contributo dentro e fuori dal campo.

Il nuovo portiere, tra l’altro, potrà essere a disposizione del mister Toti La Bianca già da sabato prossimo, quando è in programma la sfida esterna con il Club P5 Cruillas, alla luce della squalifica attesa di Gabriele Di Maria, espulso frettolosamente sabato scorso in quel di Alcamo. Se l’allenatore dovesse convocarlo, pertanto, Giuliano potrebbe essere della partita. Soddisfatto il presidente Tony Sabella che ha personalmente condotto la trattativa.