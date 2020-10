Vittoria di misura sul Club P5, il Monreale fa tris

I biancazzurri non vanno al di là di uno striminzito 1-0, ma centrano il terzo successo di fila. LE FOTO

PALERMO, 10 ottobre – Vincere aiuta a vincere diceva la settimana scorsa il presidente Tony Sabella. Un vecchio adagio che nel calcio spesso è veritiero e che sembra calzare a pennello per il Monreale calcio a 5, che comincia a prenderci gusto ed inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato.

Tre partite, tre vittorie, dunque, e nove punti in classifica. Un inizio confortante se si considera che di questi tre incontri due sono stati disputati in trasferta, lontano dal centro Giotti. In pratica, se si tolgono gli ultimi istanti della trasferta a Partinico in Coppa Italia, fin qui il percorso dei biancazzurri è stato perfetto.

Oggi ne ha fatto le spese il Club P5, una squadra contro la quale – siamo convinti – soprattutto a Cruillas, pochi andranno a fare punti. La formazione di mister Salvo Rizzo ha giocato una partita ordinata e volitiva, fondata su una buona difesa e, soprattutto, su una coesione generale che fa onore al team ed alla società.

Oggi però i neroverdi (per l’occasione in tenuta bianca) si sono trovati davanti un Monreale deciso e determinato, che non ha voluto lasciare nulla al caso e che ha fatto quel che doveva fare: cioè cercare di fare la partita con l’obiettivo dichiarato di portare i tre punti a casa.



La supremazia del Monreale, sotto l’aspetto delle conclusioni a rete, ci è sembrata netta. La supremazia, però, nel calcio – dove non si vince ai punti, ma con i gol – deve essere trasformata in reti. Cosa che il Monreale ha fatto solo una volta, tenendo il risultato in bilico fino alla fine. Ci ha pensato Nanni Napoli “il terribile”, come ormai lo chiamano, a mettere la palla dentro al 10’ della ripresa su assist di Andrea Bruno. Un gol che ha avuto tutto il sapore di una liberazione, dal momento che i biancazzurri, pur lasciandosi preferire, non erano riusciti a bucare la porta di casa. Merito del portiere di casa Matta, autore di una partita superba, bravo a dire di no in diverse circostanze alle conclusioni monrealesi. Poi, però l’estremo difensore per un infortunio ha dovuto lasciare il posto al “collega” Cucuzza che non lo ha fatto assolutamente rimpiangere, anzi parando alla grande ben due tiri liberi (uno a Marchese, l’altro ad Hamici) e mantenendo il risultato aperto fino alla fine. E addirittura, se nelle battute conclusive Gabriele Catalano non fosse stato bravissimo a dire di no ad un’occasione nitida a pochi metri dalla porta capitata ai padroni di casa, a quest’ora parleremmo di delusione e di occasione sprecata.

Sabato prossimo ci sarà la tanto attesa sfida al Partinico, giustiziere del Monreale in Coppa Italia. Gli spunti non mancheranno di certo: i neroverdi oggi sono stati sconfitti dal Palermo calcio a 5 dell’ex di lusso Mister Zapparata, il Monreale sarà carico a mille dopo questa terza vittoria di fila. Sarà una sfida appassionante che vivremo ancora una volta insieme.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre