Calcio a 5: Serie C2. Domani San Gregorio-Atletico: imperativo rialzare la testa

La partita sarà visibile in diretta facebook a partire dalle 16.30

MONREALE, 16 ottobre – ''Se alla prima non va...". Diciamolo però sottovoce, che di gufate non ne servono proprio. Alla lavata di capo - dopo la pessima prestazione di ieri - ci penserà mister Sorrentino, al pelo e al contropelo c'ha già pensato l'Alcamo. L'Atletico vuole e deve ripartire da domani, contro il San Gregorio Papa.

Potenza e atto. Scomodiamo Aristotele, perché questi erano i due termini prediletti nella sua filosofia. L'Atletico è ancora una squadra in potenza, indefinita e indistinta, con tante luci e altrettante ombre. E' un organismo che ha ali per volare alto ma poca conoscenza di come fare a batterle per sollervarsi dal suolo. Perché diventi atto dunque c'è solo bisogno di tempo, pazienza e tanto, ma tanto lavoro collettivo. La lezione con l'Alcamo l'ha insegnato e il tracollo a meno di ventiquattro ore è certamente difficile da dimenticare.

Sarà sicuramente questo uno dei punti a favore del San Gregorio, a parte ovviamente il fattore campo. L'Atletico ha avuto pochissimo tempo per recuperare dalle fatiche di ieri, mentre la formazione che domani disputerà i propri 60' in casa sarà fresca e riposata, avendo archiviato la pratica Favignana già sabato scorso, rifilando ben cinque gol agli isolani a suon di Parisi, alla tripletta personale. I rossoblu devono ripartire non certamente dall'ultima partita - per quanto pesante sia un passivo di sei reti subite - ma da quella precedente, contro il Bisacquino in Coppa, in cui la squadra del presidente Vaglica sembrava finalmente aver trovato una quadra perfetta. Continuità e pazienza, alla base. Il resto è nelle mani del campo, perché è lì che si decide ciò che sei e ciò che puoi diventare. Presente e futuro. Potenza e atto.

La gara di domani, valida per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie C2, si disputerà al campo Extra Time di Palermo e sarà visibile sulla pagina facebook dell'Atletico e su quella di Monreale News a partire dalla ore 16.30. A dirigere le operazioni di gioco sarà la signora Gabriella Picone, della sezione di Palermo. Voce di telecronaca sarà sempre quella di Silvio Cancemi.