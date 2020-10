Calcio a 5: Serie C2. Domani Atletico-Marsala alla caccia dei primi tre punti

Fischio d'inizio in diretta facebook a partire dalle 16.30

MONREALE, 23 ottobre – Prima di fare i dovuti scongiuri c'è una verità assoluta da ricordare: il campionato è ancora lunghissimo. Le due sconfitte pesano adesso ma per l'Atletico c'è ancora tanto tempo per rialzare la testa. Un'occasione si presenta domani, in casa, contro il Città di Marsala.

Se neri erano stati i 60' contro l'Alcamo, opachi sono stati solo i primi 30' contro il San Gregorio Papa (e per poco non ci scappava il pareggio). Un passo alla volta, come è giusto che sia. Le pretese di inizio stagione sono legittime, ma per un cantiere a cielo aperto come l'Atletico Monreale poggiare solide basi adesso è l'atto vincente per il futuro. La calma poi è quasi imperativa, il nervosismo per i sei punti lasciati per strada del resto è poco proficuo. Ristagnare nelle paludi della bassa classifica è certamente spiacevole - chi può affermare il contrario? - ma la legge del campo non ammette scuse e, alla fine, ne esce vincitore solo chi ha gettato più palloni in fondo alla rete.

Per l'Atletico il problema più ingente è il subitaneo black-out che manda come è ormai consueto completamente in tilt le milizie di Sorrentino tra un tempo e l'altro. Senza ombra di dubbio sarà bene che le luci rimangano belle che accesse contro il Marsala, squadra sì a ridosso del limbo, ma capace di sfornare prestazioni più che perfette, come l'ultima in casa contro il De Santis C5, chiusa per 6-0. La porta inviolata rappresenta per chiunque una certezza, sensazione che - almeno per il momento - i colchoneros sembrano avere dimenticato viste le numerose reti subite. Soldità e coraggio, pazienza e lucidità. Spruzzateci dentro un po' di fortuna e il piatto è pronto. Basta solo servirlo.

La diretta della partita, visibile sulla pagina facebook dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News con la telecronaca di Silvio Cancemi, inizierà alle 16.30, quando il giudice di gara Riccardo Guagenti della sezione di Caltanissetta darà avvio alle operazioni di gioco.