Domani San Vito-Monreale C5: una trasferta ostica su un campo difficile

Si gioca alle 17. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News a partire dalle ore 16,55

MONREALE, 23 ottobre – Pur in un clima di grande incertezza, determinato da una situazione Covid sotto gli occhi di tutti, il Monreale calcio a 5 si appresta a disputare domani il match contro il San Vito lo Capo, valevole per la quinta giornata del campionato di serie C1.

Un impegno che vedrà gli uomini di mister La Bianca affrontare la trasferta sanvitese in un momento, calcisticamente parlando, estremamente favorevole, fatto di quattro vittorie consecutive su altrettanti incontri disputati. Punteggio pieno, quindi, per i biancazzurri, che, se si esclude la sfortunata trasferta di Partinico in Coppa Italia, hanno viaggiato con il vento in poppa.

Domani, però, come sempre, sarà tutt’altra storia. San Vito è campo difficile, dove andare a far punti è sempre impresa ostica. I locali, in più di una circostanza, hanno messo sotto avversari anche di grosso calibro e certamente domani faranno di tutto per sbarrare il passo del Monreale, trascinati dal loro giocatore più rappresentativo, quel Fabrizio Allegra che – nonostante i 40 anni suonati, festeggiati proprio qualche anno fa, ancora segna come un ragazzino.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina face book di Monreale News, a partire dalle 16,55.

Palla al centro alle 17. Fischieranno Claudio Martinico e Lorenzo D'Avaro, entrambi della sezione di Marsala.