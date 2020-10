Calcio a 5: Serie C2. Atletico-Marsala rinviata a data da destinarsi

L'annullamento è stato confermato dal comunicato della Lega

MONREALE, 24 ottobre – Non si giocherà Atletico Monreale - Città di Marsala. Questa il verdetto ultimo della Lega che, nella giornata di ieri, con l'emanazione del proprio comunicato, ha reso ufficiale il rinvio a data da destinarsi.

La gara, valida per la terza giornata del campionato di Serie C2 di futsal, che era in programma per oggi (ore 16) al campo Archimede", non potrà essere disputata per una positività riscontrata all'esame del Covid-19. Resta alla Lega, a questo punto, il compito di definire la data ufficiale per il recupero, al netto - ovviamente - della possibilità che si possa continuare a giocare.