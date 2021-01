Ufficiale: il monrealese Maximiliano Birchler si candida ancora a guidare il calcio a 5 siciliano

Morgana verso la presidenza del Comitato Regionale. La proclamazione avverrà venerdì ad Agrigento

PALERMO, 4 gennaio – L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo 8 gennaio, in quel di Agrigento, quando il Comitato Regionale della Sicilia della Federcalcio rinnoverà le sue cariche istituzionali, ma, per dirla con Peppuccio Tornatore, sarà “una pura formalità”.

Oggi è arrivata l’ufficialità dopo che il Tribunale Federale Territoriale della Lnd, ha ratificato la candidatura del monrealese Maximiliano Birchler, alla carica di responsabile regionale del Calcio a 5. Birchler, che corre praticamente senza rivali, avrà al suo fianco l’attuale vicepresidente della Lnd, delegato per il Sud, Sandro Morgana, nisseno, che si appresta a sedere sulla poltrona più alta dell’organizzazione calcistica siciliana, dopo averla occupata negli anni scorsi, prima del suo “trasferimento” a Roma. Il percorso che ha portato Birchler alla ricandidatura, dopo un proficuo quadriennio, si è rivelato praticamente senza ostacoli e sulla sua figura le società siciliane non hanno avuto nessun dubbio, avallando la conferma che venerdì, in pratica, sarà solo formalizzata “per acclamazione”.

Maximiliano Birchler, legato da un’amicizia personale a Sandro Morgana, avrà davanti a sé, pertanto, altri quattro anni per continuare nell’opera fin qui egregiamente svolta di far crescere un movimento che, grazie ad un numero di società affiliate in continua crescita, si piazza nei primissimi posti dello scenario nazionale. Venerdì ad Agrigento, con una loro delegazione, saranno presenti anche le due società che rappresentano Monreale nel mondo del futsal regionale: il Monreale Calcio a 5, società che disputa il campionato di serie C1 e l’Atletico Monreale, che milita invece in serie C2.