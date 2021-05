Naufragio Monreale: a Termini persi incontro e vetta della classifica

I biamcazzurri saranno costretti ad affrontare la fase play off da secondi della classe. Il finale dice 6-3

TERMINI IMERESE, 22 maggio – Giornata storta, di un nero che più nero è davvero difficile trovarne. Il Monreale naufraga sotto le sei batoste dei termitani alla fine di un incontro che certamente non compromette la fase clou del campionato ma che, anzi, non può che esser utile a ridestare le menti.

Una sconfitta sulla quale sarà senz'altro necessario riflettere nel corso della settimana che adesso attende i biancazzurri. Giorni che, se non altro, serviranno a rimettere insieme i cocci infranti in una prestazione da NON-Monreale. L'analisi del match andato in scena oggi al Palazzetto ''Cristoforo Consales'' del resto è semplicissima. I ragazzi terribili di mister Vincenzo Marsala – va ricordato con un solo risultato da raggiungere, a differenza del Monreale cui bastava anche un pareggio – lasciano esplodere la benzina nelle gambe già sul fischio iniziale. Corsa, grinta e ovvia conoscenza del proprio terreno di gioco sono la triplice lama che affonda nelle carni monrealesi per tutto il primo tempo. Mantia, Vitrano e Giordano sono i tre nomi scritti in alto, sul tabellino marcatori, già al risultato parziale. Timidi, troppo rispetto a quanto dimostrato nelle giornate precedenti, i tentativi che anche sul 3-0 i ragazzi di mister La Bianca provano a trasformare in occasioni di rete, per la verità mai troppo pericolose.

Al rientro dagli spogliatoi purtroppo la musica non cambia e quasi immediatamente il Real Termini raddoppia le proprie reti, portandosi alto sul 6-0 con un doppio Dell'Aria e Cirrincione. Più spregiudicata – a quel punto e solo a quel punto – la manovra monrealese e la scelta tecnica del quinto di movimento che di fatto permette ai normanni di tirar fuori quantomeno la testa dalla sabbia. Le tre reti finali di Sorrentino, Palazzotto e capitan Pitarresi arrivano dunque troppo tardi per poter anche solo pensare di provare l'impresa della rimonta. Segno chiaro, questo degli ultimi squilli monrealesi, che forse la stessa identica testa poteva e doveva essere messa in campo prima.

Real Termini che dunque fa meritatamente bottino grosso in casa, strappando al fotofinish il primato della classifica a un Monreale che, alla fine dei conti, si appresta ad affrontare la fase finale della competizione comunque da seconda della classe. Non proprio tutto da buttare dunque, considerato che i biancazzurri andranno a disputare già domenica 30 maggio la prima delle due partite in casa, rispettivamente contro l'Alqamah e contro il Caresse Futsal Partinico l'altra domenica ancora, il 6 giugno. Nel mezzo, mercoledì 2 giugno, ci sarà il match in trasferta contro il Palermo Calcio 5 di mister Zapparata. Le migliori due di queste tre squadre si incontreranno nuovamente in una mini-finale, step al quale certamente il Monreale vuole puntare. La vincente affronterà poi l'altra vincente del secondo gruppo in una partita che darà definitivamente il nome della promossa in serie B.