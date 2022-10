Calcio a 5, il punto sulla B: vetta per l'Ecosistem, si sveglia il Real Termini

Nella giornata in cui riposa il Città di Palermo, i calabresi riconquistano la testa della classifica

MONREALE, 24 ottobre – Per alcuni si dice 'di misura'. Per altri 'corto muso' magari con sottile parlata alla toscana. Fatto sta che la sintesi è la stessa e – che dir si voglia – l'Ecosistem vince contro il Megara Augusta e si riprende momentaneamente il primo banco della classe.

Si conclude così anche la quarta giornata del Girone H di Serie B, con la vittoria al PalaSparti di Lamezia Terme per 7-6 contro il Megara Augusta. Per i siciliani non bastano addirittura la triplette di Domenico Pasqua e la doppietta di Gines Vega: agli orange il merito di aver mandato in gol addirittura sei giocatori diversi e di aver saputo mettere un pallone in più in fondo alla rete avversaria.

Marcatura che non vuole dire solo tre punti, ma anche vetta della classifica, visto il turno di riposo osservato dal Città di Palermo. Notte fonda ancora per l'Arcobaleno Ispica, che cede al Mirto in casa (1-2) e non si scolla dal fondale della classifica. Vince invece il Mascalucia contro il Villaurea (4-1) e con sei punti aggancia il treno play-off, dove entra anche il Monreale C5, fresco di vittoria ritrovata in bello stile contro il Città di Acri (6-1).

Crolla al terzultimo posto invece il Casali del Manco, strapazzato dal Messina Futsal che mette in tasca la prima vittoria (2-7). Si scrolla di dosso la pessima sconfitta contro il Città di Palermo e soprattutto il peso di non aver ancora bagnato con la vittoria il capionato di Serie B il Real Termini, che conquista tre punti importanti contro il Drago Acireale (7-4).

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (10 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (9 PT)

3. MEGARA AUGUSTA (7 PT)

4. MAIN SOLUTION MIRTO (7 PT)

5. MONREALE C5 (6 PT)

6. MASCALUCIA (6 PT)

7. DRAGO ACIREALE (6 PT)

8. CITTA' DI ACRI (6 PT)

9. MESSINA FUTSAL (4 PT)

10. REAL TERMINI (3 PT)

11. CASALI DEL MANCO (3 PT)

12. VILLAUREA (2 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (0 PT)