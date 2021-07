Calcio a 5: Serie C2. Massimo Gallo è il nuovo allenatore dell’Atletico Monreale

Vanta esperienza su diverse panchine. La società: “abbiamo grandi prospettive

MONREALE, 1 luglio – Per lui si tratta di un gradito ritorno. A Monreale, infatti, ci veniva da calciatore, quando in gioventù vestiva i colori biancoverdi della Ganci Mobili, squadra che militava nei campionati dilettantistici di calci a cavallo tra gli anni 80 e 90.

Massimo Gallo, 49 anni è il nuovo allenatore dell’Atletico Monreale, la società del presidente Marcello Vaglica che disputerà il campionato di Serie C2 di calcio a 5. Con lui la società dei “colchoneros” ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione. Sarà lui, quindi a guidare la formazione monrealese che parte con propositi bellicosi, con l’intento di ben figurare alla ripresa delle ostilità, dopo lo stop forzato dovuto al Covid.



Nel curriculum di Massimo Gallo ci sono le stagioni all’Atletico Capaci,all’R-Star, al Sant’Anna, all’Under 18 del Sant’Isidoro. Campionati nei quali ha maturato già un buon bagaglio d’esperienza, che certamente potrà tornare utile alla causa monrealese.

“Sono davvero contento di tornare a Monreale – dice Gallo – città dove ho i miei trascorsi giovanili. Adesso con la società allestiremo una rosa, sulla base della quale potremo capire quale potrà essere il nostro ruolo in campionato. Sono certo che ci sono tutti gli elementi per poter fare bene.

“Diamo il benvenuto al nostro mister – dice Marcello Vaglica a nome della società – Abbiamo fatto una scelta dettata, oltre che dalla sua giovane età, dalle sua grande esperienza maturata sui diversi campi della Sicilia. Riteniamo che sia la persona giusta per le sue grandi prospettive di crescita, che porta grande entusiasmo all’interno della nostra società”.