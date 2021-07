Il Monreale calcio a 5 mette a segno un nuovo colpo: arriva Pasquale ''Lino'' Marotta

22 anni, proviene dal Palermo Futsal 89ers. Frattanto la divisione ufficializza: il via al campionato il 9 ottobre

MONREALE, 2 luglio – Se con l’ingaggio di Vincenzo Madonia, ufficializzato nei giorni scorsi, il Monreale calcio a 5 aveva scelto la strada dell’esperienza, con questo secondo arrivo la linea seguita è quella della giovane promessa da valorizzare e nella quale credere.

Questa la “ratio” dell’accordo che il vulcanico presidente biancazzurro, Tony Sabella ha raggiunto con Pasquale “Lino” Marotta, 22 enne di grandi prospettive, che arriva in prestito dal Palermo Futsal 89ers, società nella quale è cresciuto.

Lino Marotta, studente di Ingegneria Gestionale, prossimo alla laurea, è un ragazzo che nel club gialloblu ha fatto tutta la trafila, fino a diventare un punto di forza, sia in Serie C2, dove ha realizzato una caterva di gol, che in Serie C1, contribuendo al bel campionato condotto dalla sua squadra. Da tempo sia Sabella che mister La Bianca lo avevano adocchiato, annotandolo sul loro taccuino. Adesso, dopo i contatti cordiali con la società palermitana, è stato possibile far sì che il giovane potesse venire a giocare a Monreale, dove disputerà il campionato di Serie B.

Buon fisico, buona tecnica a buon fiuto del gol, Lino Marotta è un pivot, che per le sue qualità può giuocare anche in altri ruoli, esattamente come vuole la filosofia di gioco di Toti La Bianca. Ieri ha già avuto il primo contatto con l’allenatore, mettendosi già a sua disposizione non appena comincerà la preparazione precampionato.

Frattanto, la Divisione calcio a 5 nazionale ha fatto sapere che l’avvio della stagione è in programma per sabato 9 ottobre. Sarà quella, pertanto, la data in cui comincerà l’avventura del Monreale in Serie B.