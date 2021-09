Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico Monreale si rafforza: arrivano tre nuove pedine

Sono Emanuele Barberi, Michele Chiappara e Samuele Immesi

MONREALE, 10 settembre – L’Atletico Monreale affila le armi. In vista del prossimo campionato di Serie C2, che la vedrà ai nastri di partenza, la compagine monrealese del presidente Marcello Vaglica conduce una campagna di rafforzamento con lo scopo di allestire un organico valido e dare del filo da torcere alle altre pretendenti della categoria.

Nello scorso mese di luglio era stato ufficializzato l’ingaggio di mister Massimo Gallo, un allenatore navigato, che vanta un robusto curriculum sulle spalle. Adesso la società si sta muovendo sul mercato per rafforzare la rosa e mettere disposizione del tecnico un organico competitivo.

Di ieri è l’arrivo di tre giocatori, che – nelle intenzioni della società – avranno il compito di alzare il livello tecnico ed agonistico del roster. Un mix di esperienza e freschezza che potrà fare al caso dei “colchoneros” monrealesi. Alla corte di mister Gallo arrivano Emanuele Barberi, Michele Chiappara e Samuele Immesi.



Emanuele Barberi, 34 anni insegnante di educazione fisica nella scuola media, ha giocato nel Palermo calcio a 5, Resuttana San Lorenzo e Cus Palermo. Negli anni ho ricoperto sia il ruolo di pivot che di laterale. “Sono molto felice di iniziare questa nuova stimolante avventura con l’atletico Monreale, società seria ed ambiziosa – racconta a MonrealeNews – Ringrazio mister Gallo che mi ha cercato e voluto fortemente e la società che mi ha accolto con affetto e che mi sta dando fiducia. La squadra è formata da un gruppo di ragazzi fantastici sia dal punto di vista sportivo che umano, e per questo sono convinto che quest’anno insieme ci toglieremo tante soddisfazioni”.



Michele Chiappara, 35 anni, laterale ha vestito le maglie del Palermo C5, P5 Cruillas (entrambe in C1), ma anche di squadre di calcio a 11: Gangi, Caccamo, Castronovo di Sicilia, Villabate. “Ringrazio il mister e la società per la fiducia – afferma – che spero di poter ripagare nel corso di questa stagione, mettendo a disposizione della squadra la mia esperienza e la voglia di fare bene”.

Samuele Immesi, infine, il più giovane di queste new entry, 21 anni, ha giocato nel San Gregorio Papa, ed è un laterale. “Sono sicuro – sostiene – che questa stagione otterremo dei bellissimi risultati. Siamo pronti a dare battaglia. Forza Atletico Monreale”.