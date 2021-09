Calcio a 5: Serie C2. È Pietro Marsala il nuovo preparatore dei portieri dell’Atletico Monreale

Svolgerà anche il ruolo di allenatore in seconda. “Atletico società molto ambiziosa”

MONREALE, 23 settembre – Carico di voglia e soprattutto di esperienza, Pietro Marsala, 47 anni, inizia col sorriso un nuovo capitolo della sua già longeva carriera nel piccolo grande mondo dilettantistico del calcio a 5 siciliano.

La scelta dell’Atletico Monreale di puntare su di lui per il duplice incarico di preparatore dei portieri e di allenatore in seconda non desta alcun dubbio, visto il curriculum e il palmares dell’ex portiere di, tra le altre, Bagheria. Dopo una carriera ventennale da giocatore, nel 2007 arriva la prima avventura per lui dalla panchina nel Ficarazzi Calcio a 5. Da lì, una rapida scalata tra Mareluna, Granmareluna, Sant’Isidoro e Cefalù, che l’ha portato a solcare i campetti della Serie B del Futsal italiano.

L’ultima avventura a Bagheria, tra la C1 di calcio a 5 e la Promozione di calcio a 11, ha fatto risuonare i radar dei “colchoneros” monrealesi, che non hanno pensato su due volte ad ingaggiarlo per la stagione che comincerà a brevissimo, sabato con la trasferta contro la Virtus Favignana.

“Sono molto contento di essere approdato all’Atletico - ha commentato così Marsala - visto che è una società ambiziosa con progetti futuri molto validi. Ho trovato un gruppo molto unito, dai portieri ai ragazzi in generale. Spero di dare il meglio per l’Atletico, mettendoci tutto l’impegno che ho per portare a casa il miglior risultato possibile”.