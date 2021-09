Calcio a 5: Serie C2. Spazio ai giovani all’Atletico Monreale: presentati tre under per la nuova stagione

Sono Alessio Annaloro, Mario Pellegrino e Salvo Mercurio

MONREALE, 30 settembre – Continua l’oculata missione dell’Atletico Monreale di completare fino all’ultimo dettaglio la rosa che affronterà la stagione 2021/22. Ritocchi che non vanno ad identificarsi solo in profili già navigati ed esperienza, ma anche nelle giovani promesse che tra qualche anno (se non già da questo) potranno dire la loro.

La linea verde della squadra del presidente Vaglica va a conciliarsi con le restrizioni tecniche imposte dal regolamento della Serie C2. La categoria, infatti, richiede l’obbligo di convocare per ogni partita almeno 3 calciatori under 20. Le scelte, quindi, sono ricadute su tre talenti che si sono particolarmente distinti nell’ultima annata trascorsa in squadre juniores.

Alessio Annaloro, 19 anni, già vanta una carriera giovanile di tutto rispetto. Di ruolo esterno sinistro, ha già militato nelle giovanili di rinomate scuole calcio come il Ribolla, Santa Cristina, Resuttana San Lorenzo e P5.

Mario Pellegrino, 16 anni, di ruolo fa pure l’esterno. Ha militato anche lui nelle giovanili del P5. Mister Gallo lo ha già visto all’opera con la maglia dell’Atletico, testandolo nella trasferta contro la Virtus Favignana di sabato scorso. Infine, Salvo Mercurio, 17 anni, roccioso difensore centrale anche lui proveniente dalla squadra giovanile del P5.