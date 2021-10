Calcio a 5: Serie C2. Banco di prova importante per l’Atletico Monreale: ai 3M arriva l’Alcamo Futsal

La formazione di Mister Gallo è chiamata a replicare la buona prestazione contro la Virtus Favignana. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 1 ottobre – Non c’è tempo per riposarsi e adagiarsi sugli allori. Se l’Atletico Monreale vuole candidarsi ad essere protagonista della categoria di sua appartenenza quest’anno, non può permetterselo.

E allora, la testa dei ragazzi di Gallo è già concentrata a pieno sulla sfida di domani, contro l’Alcamo Futsal. L’Atletico si presenta all’impegno con la sicurezza dovuta alla vittoriosa trasferta di Favignana.

La prestazione della settimana precedente non è stata lucida al 100% per una miriade di motivi, tra infortuni, ruggine dovuta al primo impegno ufficiale e meccanismi non ancora assimilati al completo. Nel calcio a 5, più che nella controparte ad 11, il cosiddetto “giocare a memoria” è uno dei fondamentali, e lo sanno bene i “colchoneros” di Monreale, che nelle sedute di allenamento settimanali stanno pian piano definendo il gioco di squadra che meglio esalta le enormi qualità dei singoli e del gruppo.

Qualità che sarà fondamentale contro l’Alcamo Futsal, squadra che è partita con il piccante sui piedi, dopo la vittoria casalinga per 5 reti ad 1 contro il Favignana, l’altra formazione favignanese del girone A.

La sfida ha già il sapore di importante sliding door per la stagione delle due formazioni, chiamate alla conferma dopo la prima agevole giornata.

L’Atletico si affiderà ancora alle sue certezze, come il destro di Casamento, la leadership di Costantino e lo spirito di squadra che il club monrealese ha ampiamente e fieramente mostrato davanti agli occhi dei tifosi avversari e fatto trasparire dagli schermi dei dispositivi delle persone che seguivano da casa.

La partita sarà la prima storica uscita dell’Atletico al Centro Sportivo 3M, con il fischio d’inizio che sarà alle ore 16. Per 60 minuti che sanno di tre punti che, se portati a casa, sarebbero già pesantissimi. Dirigerà l'incontro il signor Riccardo Guagenti della sezione di Caltanissetta.