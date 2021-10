Calcio a 5: Serie C2. Finisce 3-3 il match di Coppa Sicilia tra Altetico Monreale e Villabate

Sempre in svantaggio, i colchoneros riescono sempre a rialzare la testa

MONREALE, 9 ottobre – Al termine di una partita maschia, ma sostanzialmente corretta e soprattutto che non ha risparmiato emozioni, l’Atletico Monreale conclude con un pareggio, col punteggio di 3-3, il primo incontro, valevole per la Coppa Sicilia di Serie C2, al cospetto del Villabate.

Il match, dunque, ha ribadito il buon momento della formazione monrealese, allenata da mister Gallo, che dopo il successo in trasferta in casa del Favignana ed il bel pareggio casalingo contro l’Alcamo Futsal, ha proseguito nella sua striscia positiva, pure se in una competizione diversa dal campionato.

Non era facile oggi per i ragazzi del presidente Marcello Vaglica, vedersela con il Villabate, dal momento che questo non fa mistero di cullare sogni di gloria e certamente si presenta come delle compagini più accreditate della categoria. Eppure, malgrado ciò, i “colchoneros” hanno messo in campo quelle che sono le loro caratteristiche: l’aggressione della palla e soprattutto il non scoraggiarsi mai, anche quando la partita sembrava mettersi in salita. Ecco perché il bilancio del tecnico a fine partita, pur se non è arrivato il bottino pieno, può certamente ritenersi positivo.

La cronaca dice che il Villabate è andato in vantaggio all’8’ del primo tempo con Zangara. Una doccia fredda per l’Atletico? Niente affatto perché 3’ dopo questo è pervenuto al pareggio con uno dei suoi giocatori più positivi: Lo Giudice, bravo a rimettere in carreggiata il risultato.

Sfortunati i ragazzi di mister Gallo in occasione del gol del nuovo vantaggio villabatese: una deviazione di Mezzapelle, su tiro ancora di Zangara ha bucato la porta monrealese. Si è andati quindi al riposo con il Villabate in vantaggio, ma con la consapevolezza che la partita era ancora tutt’altro che chiusa. Ed al 5’, infatti, il villabatese Prestigiacomo pareggiava il conto degli autogol mandando nella propria rete per il gol del 2-2 dell’Atletico.

Emozioni finite? Assolutamente no.

Al 6° segna ancora il Villabate con Prestigiacomo, al termine di un’azione rocambolesca che ha visto protagonista Mezzapelle, che dopo aver salvato il gol, ha sbattuto la testa sul palo, un episodio che ha richiesto l'intervento dei sanitari, con il giocatore che è stato trasportato in ospedale con l'autoambulanza. L’Atletico, però, non si pe perso d’animo ed è riuscito a pervenire al pareggio, con Annaloro che ha messo dentro il pallone del definitivo 3-3. Sabato prossimo sarà di nuovo campionato: al “3M” arriverà il San Gregorio Papa e sarà un altro impegno tosto, oltre che un bel derby. Questo Atletico Monreale, però, ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti.