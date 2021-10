Calcio a 5: il punto sulla C2. Il Bisacquino dà forfait. Colpo grosso di Alcamo e Merlo che si portano al comando

Terza giornata che regala la vetta ad Alcamo e Merlo dopo le vittorie su Ad Maiora e Favignana. Vittoria anche per l’Isola C5 e pareggio tra Mistral e Resuttana

MONREALE, 19 ottobre – Sabato di Calcio a 5 che iscrive agli annali la terza giornata del Girone A della Serie C2 Siciliana. Giornata condizionata dall’ufficialità del ritiro del Bisacquino, che dopo due giornate dà forfait e lascia il girone orfano della sua presenza.

Ciò implica leggere ma sostanziali modifiche al calendario, che adesso si comporrà di cinque partite a giornate, con una squadra che a turno riposerà.

Sono stati tolti i punti guadagnati nelle sfide contro il Bisacquino alle squadre che l’hanno affrontato nelle prime due uscite stagionali (tra cui il Mistral, che era l’unica squadra rimasta a punteggio pieno), e la situazione in classifica è diventata presto cortissima.

Nell’anticipo di giornata, posizionato alle 14 nella tabella di marcia del terzo turno, il Merlo si prende la vetta della classifica schiantando in casa il Favignana.

Un 8-3 secco che spedisce i rossoblu al primo posto a 7 punti, mentre gli isolani rimangono ancorati al terzultimo posto in classifica a 3 punti.

Alle 15:30, big match tra il Città di Marsala e Isola C5, che si risolve a favore della squadra di Isola delle Femmine per 4-3.

Le partite delle 16 invece riservano spettacolo e molti gol. Abbiamo già parlato dell’Atletico Monreale e della mesta sconfitta per 3-6 in casa contro il San Gregorio Papa. La squadra di mister Gallo scende dal treno di testa rimanendo a 4 punti, mentre il San Gregorio sale a 6.

Treno di testa guidato in cooperazione dal sopracitato Merlo e dall'Alcamo Futsal, che conferma il suo ottimo momento schiantando la cenerentola Ad Maiora, prossimo avversario dell’Atletico.

Rimangono la Virtus Favignana, a riposo in questo turno, e Mistral e Resuttana San Lorenzo, che si sono sfidate in una gara senza esclusione di colpi, terminata nel più giusto dei finali, con il 5-5 che spartisce un punto a testa, che manda il Mistral a 4 punti e il Resuttana a 5.

La classifica quindi vede Alcamo e Merlo capitanare il gruppo a 7 punti, seguiti dal San Gregorio Papa a 6 e dal Resuttana San Lorenzo a 5 punti.

4 punti per l’Atletico Monreale e dal Mistral Meeting Club, che conta però una partita in meno.

3 punti per Isola, Marsala (con una partita in meno) e Favignana. Ancora a 0 Ad Maiora e Virtus Favignana, quest’ultima pure con una gara giocata in meno.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

ALCAMO FUTSAL 7

MERLO CALCIO A 5 7

SAN GREGORIO PAPA 6

RESUTTANA SAN LORENZO 5

MISTRAL MEETING CLUB 4*

ATLETICO MONREALE 4

ISOLA C5 3

CITTA DI MARSALA 3*

FAVIGNANA 3

VIRTUS FAVIGNANA 0*

AD MAIORA 0

*una partita in meno