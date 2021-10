Calcio a 5: Serie C2. Impegno di Coppa per l’Atletico contro il Resuttana San Lorenzo

Seconda partita per l’Atletico nel Girone T2: una vittoria varrebbe tantissimo nel discorso qualificazione

MONREALE, 29 ottobre - Seconda giornata del girone T2 di Coppa Sicilia Serie C2 per l’Atletico Monreale. La squadra di mister Gallo, rinfrancata dopo la vittoria in campionato contro l’Ad Maiora di sabato scorso, è attesa dalla sfida di Coppa contro il Resuttana San Lorenzo, squadra in classifica nel Girone A del campionato di Serie C2, lo stesso dell’Atletico.

Il Resuttana attualmente è ancora imbattuto in campionato, a soli due punti dal Merlo capolista, con otto punti in saccoccia. La sfida è già un dentro o fuori per l’Atletico, soprattutto in virtù del pareggio maturato il 9 ottobre contro il Villabate per 3-3.

Sarà l’occasione giusta anche per il mister per fare le rotazioni e provare altri elementi della rosa. Fischio d’inizio previsto per le ore 15, in casa del Resuttana, al Centro Sportivo Trinakria. Il fischietto della partita sarà il signor David Sparacello della sezione di Palermo.