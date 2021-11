Calcio a 5: il punto sulla C2. Le big continuano a vincere e a convincere, impresa del Favignana a Marsala

Nel turno di riposo dell’Atletico tutte le contendenti al primo posto riescono a portare a casa i tre punti

PALERMO, 9 novembre - La quinta giornata di campionato è quella che, dopo il forfait del Bisacquino, vede riposare l’Atletico Monreale. Gli uomini di Gallo, dopo il pareggio in Coppa contro il Resuttana di sabato scorso, hanno visto dai box la quinta giornata del Girone A.

Il turno si apre con una tripletta di partite alle ore 15. La più eclatante è senza dubbio l’ottima vittoria del Favignana in casa del Città di Marsala, schiantato 2-7. Gli isolani erano a pari punti con la formazione trapanese, ed in questo scontro diretto, nonostante il pronostico a sfavore, sono riusciti ad imprimere un ritmo dominante per tutta la gara.

A Favignana, nel frattempo, era attraccato il Resuttana San Lorenzo: tutto facile per i palermitani che si liberano della Virtus con un secco 1-8 senza troppi scrupoli.

Risultato simile per la capolista, e prossima avversaria dell’Atletico, Merlo, che ospitava l’Ad Maiora, dandogli come regalo di benvenuto un netto 8-1, speculare al risultato della sua diretta inseguitrice Resuttana. Alle 16 si gioca Mistral-Alcamo: i bianconeri giocano meglio sin da subito e si portano a casa una vittoria in esterna importantissima che li proietta subito alle spalle di Merlo e Resuttana, staccando i carinesi in classifica.

Mezz’ora dopo è iniziata San Gregorio Papa-Isola, con il match andato a favore, sempre con una nota di stupore, per gli ospiti, con il risultato di 3-6.

La classifica vede quindi ancora comandare il Merlo con 13 punti. Un pareggio in più, ma sempre imbattuto anche il Resuttana, che segue a 11. 10 per l’Alcamo Futsal, che ha staccato Atletico e Mistral ferme a 7, ma entrambe con una partita in meno. In mezzo a queste, si è piazzato l’Isola a 9 punti.

6 punti per San Gregorio Papa e Favignana, con i secondi con un match in più.

Ancora a 3 fermo il Città di Marsala, davanti solo alle due formazioni ancora a secco, Virtus Favignana e Ad Maiora.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

MERLO CALCIO A 5 13

RESUTTANA SAN LORENZO 11

ALCAMO FUTSAL 10

ISOLA C5 9

MISTRAL MEETING CLUB 7*

ATLETICO MONREALE 7*

SAN GREGORIO PAPA 6*

FAVIGNANA 6

CITTA’ DI MARSALA 3*

VIRTUS FAVIGNANA 0*

AD MAIORA 0

(*con una partita in meno)