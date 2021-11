Calcio a 5: Serie C2. Domani sfida al Merlo: all'Atletico Monreale serve l'impresa

I ragazzi di gallo torneranno in campo dopo il turno di riposo contro la più in forma delle rivali. Fischio d’inizio fissato alle 15

MONREALE, 12 novembre – Dei 12 punti finora a disposizione dell’Atletico, solo 7 sono andati nella saccoccia dei “colchoneros” monrealesi. Tante, troppe, occasioni mancate e opportunità lasciate marcire nel limbo del dubbio di cosa si poteva fare, e cosa invece non poteva far altro che andare storto.

La vittoria contro l’Ad Maiora e il pareggio di coppa contro un ottimo Resuttana, però, hanno rifocillato l’appetito dei ragazzi di mister Gallo, il quale adesso finalmente, dopo qualche mese dal suo arrivo all’Atletico, vede sprazzi del suo gioco cominciare ad esprimersi. L’appuntamento alle porte, però, non è dei più facili. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, è quello che, ad oggi, è il più seccante. Perché domani, la formazione monrealese sarà ospite del Merlo, la squadra che sta comandando la classifica.

I rossoblù sono sicuramente la squadra più pericolosa del Girone A, al momento. Assieme al Resuttana, sono l’unica squadra imbattuta, e solo un pareggio contro proprio la sopracitata formazione palermitana li ha privati del fregio di essere a punteggio pieno dopo cinque partite giocate. A sei punti sotto, ma con una partita in meno, spunta un Atletico ormai in rampa di lancio, che dopo incidenti di percorso e sprazzi di lucidità, vuole finalmente imprimere un ritmo serrato al suo campionato. E non c’è occasione migliore dell’affrontare la capolista.

L’impegno è difficile, nulla da aggiungere. Quasi proibitivo pensare di portare a casa i tre punti dalla roccaforte dei padroni della classifica. Ma il riuscirci potrebbe essere lo sbocciare definitivo del progetto Gallo, ufficialmente ritardato da infortuni e sventure capitate nei vari incontri. Ed allora è qui che si aggrappa la speranza dei tifosi e del presidente Vaglica, nell’allenatore e nei piedi dei ragazzi che scenderanno in campo, consci che hanno le qualità e la possibilità per vincere, anche nelle sfide più infuocate.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15 al Paladonbosco di Palermo. Arbitrerà la partita il signor Francesco Santangelo dalla sezione di Trapani.