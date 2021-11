Calcio a 5: Serie C2. È il tempo del riscatto per l’Atletico: domani sfida cruciale contro l’Isola

I monrealesi tornano ai campi 3M dopo un mese di trasferte in cerca del ritorno alla vittoria. Fischio di inizio alle 16

MONREALE, 19 novembre – Dopo un mese di trasferte, l’Atletico torna a casa. È passato più di un mese, infatti, dall’ultima partita giocata ai 3M, ovvero quella persa contro il San Gregorio Papa.

La formazione di Mister Gallo tornerà a calcare il prato di casa proprio dopo una sconfitta, contro la più quotata capolista Merlo. Quest'ultima sfida, però, ha inviato un messaggio concreto: questa squadra ha le caratteristiche di una contendente alla promozione. L’unico problema è la concretezza: i punti persi già sono diversi, e le posizioni di testa si allontanano.

La partita di domani con l’Isola C5 è a tutti gli effetti uno scontro diretto: la squadra ospite, infatti, sta sopra l’Atletico di due punti in classifica, e una possibile vittoria contro di loro potrebbe proiettare la formazione del presidente Vaglica di nuovo in corsa al primato del girone. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16, al Centro Sportivo 3M. Arbitrerà la partita il signor Piergiuseppe Caradonna della sezione di Marsala.