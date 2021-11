Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico non può più sbagliare: a Carini contro il Mistral Meeting Club la vittoria varrebbe più di tre punti

Relegati alla bassa classifica, i “colchoneros” sono obbligati a tornare a casa con un risultato favorevole. Appuntamento domani alle 17.30

MONREALE, 26 novembre - La stagione dell’Atletico è già giunta ad un crocevia, rappresentato questa settimana dalla trasferta di Carini prevista per domani.

Nel calcio, si sa, così come nel calcio a 5, basta davvero un attimo, un episodio, per cambiare partite, stagioni e carriere: all’Atletico ne serve uno di questi per svoltare, si spera definitivamente verso la via della vittoria, una stagione che alle alte e pesanti aspettative stanno subentrando tanti dubbi e mugugni su scelte fatte e appuntamenti coi tre punti terminati con il “due di picche”.

Gli uomini di Gallo, quindi, sono chiamati all’impresa: il Mistral Meeting Club non è una delle ultime arrivate, anzi: la squadra carinese si trova a 13 punti in classifica, a -3 dalle capoliste Alcamo e Merlo (quest’ultimo sconfitto per la prima volta questa stagione proprio dal Mistral sabato scorso) ma con una partita in meno.

La formazione di casa è una delle più esperte della categoria, e molti la piazzano tra le favorite per la corsa alla promozione.

Nonostante tutto, l’Atletico è conscio del talento del suo organico, il quale deve solo trovare la quadra giusta con il gioco di Mister Gallo, per poter iniziare a trovare quella continuità di risultati che manca da inizio anno.

La partita sarà il posticipo dell’ottava giornata: il fischio d’inizio è previsto per le ore 17,30 al palazzetto dello sport di Villagrazia di Carini.

Arbitrerà la partita il signor Renato Celestino della sezione di Palermo.