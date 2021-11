Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico non sa più vincere: il Mistral passa all'ultimo respiro

A nulla serve la straordinaria tripletta di Lo Giudice: Atletico al tappeto negli ultimi istanti di gara per 4-3

CARINI, 27 novembre - La crisi dell'Atletico è iniziata già da qualche settimana, basti pensare che l'ultima vittoria risale ad un mese fa, ottenuta sul campo dell'Ad Maiora a Prizzi.

Si alternano episodi sfortunati a momenti di inconfutabile inferiorità nei confronti delle formazioni che, ad inizio anno, dovevano essere alla portata. La partita di oggi, giocata in via eccezionale al Nou Camp di Carini, vista la indisponibilità del palazzetto della città, vede subito Lo Giudice timbrare il cartellino per l'Atletico al 4’.

Il Mistral reagisce e trova sette minuti dopo la rete del pareggio con Prestigiacomo, che esegue il tocco che chiude un'azione corale di tutta la squadra carinese. La partita sembra incanalarsi a favore del Mistral in questa fase, dove la squadra di casa sbaglia diversi appoggi sotto porta in più occasioni.

A trovare la rete, invece, è di nuovo Lo Giudice, che segna di pallonetto beffando l'estremo difensore avversario Ziletti su un'azione di contropiede inventata dalla mano di Curcio.

Il primo tempo si chiude così, con il Mistral che offende e l'Atletico che tiene, ma la ripresa aumenta il gap di intensità tra le due squadre. Il quale permette al Mistral di trovare il gol del pareggio dopo 4’ dal fischio di inizio secondo tempo. Il numero 26 Fiorentino trova lo spiraglio giusto per battere Curcio con l'ausilio del palo.

La reazione dell'Atletico non è provante per la formazione di casa, che trova con Di Dio la rete del successivo 3-2 all'11’ della ripresa.

I padroni di casa hanno la possibilità di trovare la rete del raddoppio, ma in contropiede vengono ancora una volta trafitti dal sinistro di Lo Giudice, che segna la sua tripletta personale al minuto numero 22 della ripresa.

L'Atletico prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo con tantissime occasioni spente a pochissimi centimetri fuori dai pali difesi da Ziletti.



All'ultimo istante la beffa: Di Dio trova la deviazione giusta dopo un'altra grande parata di Curcio su Fiorentino, e trova il 4-3 finale che condanna un Atletico in palla, che si sarebbe meritato più del mucchio di nulla che porta a casa.

L'arbitro fischia la fine e la situazione ora è complessa: 7 punti in 7 partite costringono l'Atletico a navigare nei bassifondi della classifica, mentre le dirette rivali alla conquista della promozione - Alcamo, Merlo e lo stesso Mistral - continuano a macinare punti.

La prossima sfida per i ragazzi di Gallo sarà tra due settimane in casa contro il Resuttana San Lorenzo. Settimana prossima è previsto riposo: con occhio particolare gettato alla sfida tra lo stesso Resuttana e Villabate, per quanto riguarda il passaggio del turno nel girone di Coppa Italia.