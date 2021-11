Calcio a 5: Il punto Sulla C2. Isola sbanca a San Lorenzo, tutto facile per Alcamo e Merlo

Le capoliste viaggiano a ritmo serrato, mentre si ferma per la prima volta il Resuttana. Viene rinviata la sfida tra i fanalini di coda Ad Maiora-Virtus Favignana

MONREALE, 30 novembre - Ottava giornata del campionato di serie C2 (Girone A) che non si chiude come da tradizione nel suo sabato di appartenenza, ma per avere il quadro completo del turno si dovrà aspettare fino al prossimo fine settimana.

Causa maltempo, infatti, la Virtus Favignana non si è potuta spostare dall’isola, rinviando a giorno 4 la disputa tra le due squadre ancora senza punti.L’altra formazione della città, il Favignana, ha riposato.

Passando all'élite del girone, tutto facile per Alcamo e Merlo. Le due locomotive del gruppone continuano a macinare vittorie, sabato è stato il turno rispettivamente di San Gregorio Papa, battuti per 5-2 dagli alcamesi, e Città di Marsala, battuti per 5-1 dai rossoblu.

In contemporanea alle due sfide, alle 15, era prevista anche Resuttana San Lorenzo-Isola C5, una sfida particolarmente importante per entrambe le formazioni, molto in forma nelle ultime uscite. E a confermarsi, in questo scontro diretto, è stata la formazione ospite, che esce vittoriosa dal Trinakria con un risultato di 1-4.

L’ultima partita della giornata, quindi, è stata la sventurata sconfitta dell’Atletico, arrivata di misura e nei minuti finale ad opera del Mistral Meeting Club, che con questo 4-3 si proietta come prima inseguitrice di Merlo e Alcamo, con tre punti e una partita in meno.

La classifica quindi, dopo il trittico di testa, vede poi l’Isola a 15 che ha attuato il sorpasso sul Resuttana, rimasto fermo a 14.

San Gregorio e Favignana fermi a 9, così come Atletico (7) e Marsala (6), rimasti ancora ancorati al punteggio di inizio giornata.

Ancora a zero, seppur in attesa di disputare lo scontro diretto, Virtus Favignana e Ad Maiora.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

dopo 8 giornate

MERLO CALCIO A 5 19

ALCAMO FUTSAL 19

MISTRAL MEETING CLUB 16*

ISOLA C5 15*

RESUTTANA SAN LORENZO 14*

SAN GREGORIO PAPA 9*

FAVIGNANA 9*

ATLETICO MONREALE 7*

CITTA’ DI MARSALA 6*

VIRTUS FAVIGNANA 0**

AD MAIORA 0*

* una partita in meno

** due partite in meno