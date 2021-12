Calcio a 5, il monrealese Daniele Sciortino nello staff tecnico del comitato regionale della Figc

Il conferimento dell'incarico è avvenuto ieri a Caltanissetta

CALTANISSETTA, 4 dicembre – Il monrealese Daniele Sciortino, allenatore dalla formazione dell’Under 19 del Monreale calcio a 5, entra a far parte dello staff tecnico del comitato regionale della Figc, che ieri a Caltanissetta ha riorganizzato le proprie rappresentative regionali.

Sciortino collaborerà con Fabio Valera, allenatore dell'Under 19 e con Cristian Terranova, tecnico dell'Under 17. Per Daniele Sciortino, quindi, il riconoscimento dell’egregio lavoro svolto fin qui alla guida della squadra dell’Under 19 del Monreale calcio a 5, che sta disputando onorevolmente il campionato nazionale, al cospetto di formazioni molto più quotate ed esperte.

“Dopo due anni di stop dovuti alla crisi pandemica, - ha detto il delegato regionale del calcio a 5, Maximiliano Birchler – alla presenza del presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana, sono stati presentati i nuovi organici tecnici e dirigenziali delle rappresentativa siciliane di calcio a 5 che difenderanno i colori della Sicilia nel tradizionale Torneo delle Regioni che quest’anno si svolgerà in Veneto nella settimana di Pasqua”.



Nel suo intervento il presidente Morgana ha voluto sottolineare come la scelta dei tecnici sia stata di esclusivo compito del responsabile regionale Calcio a 5 coadiuvato dal coordinatore tecnico, il siracusano Nello Cavarra e questo a dimostrazione della grande fiducia che lo stesso presidente nutre nei confronti di Birchler e del suo staff. A sua volta Birchler, ringraziando Morgana, ha voluto sottolineare che e’ stato creato un gruppo omogeneo nel quale, la parola d’ordine e’ la collaborazione.



Già a dicembre, infine, inizieranno gli allenamenti che porteranno le rappresentative a confrontarsi con le rappresentative delle altre regioni nella manifestazione con la quale si contenderanno il titolo di campioni d’Italia. Ricordiamo che il comitato regionale sarà presente con tutte e 4 le rappresentative: Under 19, Under 17, Under 15 e la rappresentativa femminile.