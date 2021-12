Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico batte il Città di Marsala e risale la china

Torna alla vittoria la squadra di Gallo col punteggio di 4-3, dopo una convincente prestazione a Marsala. In gol Grimaudo, Tarallo, De Francesco e Lo Giudice

MARSALA, 18 dicembre - È finalmente terminato il periodo grigio dell’Atletico. O almeno, così sembra. La prestazione energetica espressa oggi dagli uomini di Gallo ha finalmente riportato il giusto riscontro in termini di risultato, e finalmente i tre punti sono tornati a prendere la strada di Monreale.

L’accesa contesa con gli avversari del Città di Marsala si è risolta nei minuti finali, dopo una partita all’insegna di un ritmo spezzato e tanti gialli (e rossi). Situazione di classifica che l’Atletico, con questa vittoria, prova a riscattare. La partita ha avuto, come detto, un ritmo molto sfalsato. Tanti falli e tanti gialli, con il primo tempo che ormai sembra destinato a finire a reti bianche. Unica nota da segnalare, l’espulsione del vice-allenatore Natale Macaluso, per proteste rivolte all’arbitro Santangelo.

Ed invece, con un colpo di reni finale, è Grimaudo a battezzare per primo il tabellino dei marcatori al minuto 29’ e a mandare a riposo l’Atletico in situazione di vantaggio.

Nel secondo tempo, il Marsala attacca e trova la via gol: Alessio Vaglica controlla involontariamente la sfera con il braccio e causa un penalty, realizzato dal 10 avversario Piacentino al 5’ della ripresa.

Neanche c’è il tempo per festeggiare, che Dario Tarallo riporta avanti i “colchoneros”, con la complicità del portiere avversario, solamente un minuto dopo.

Il Marsala attacca ma non graffia, e l’Atletico risponde presente: al 26’ della ripresa è De Francesco a concludere in rete un cioccolatino servitogli da Grimaudo.

Sembra essere l’ultimo squillo di una partita poco intensa, ed invece c’è spazio per altri minuti di guerriglia: l’arbitro trapanese diventa il protagonista assoluto del match mandando sotto la doccia prima Vaglica per doppia ammonizione, poi Rosario Tarallo e il marsalese Piacentino per proteste.

Il Marsala è vivo e prova a rimontare, ma al 2-3 di Bornice, al 29’, risponde all’ultimo minuto di tempo regolamentare Lo Giudice, che manda le squadre sul 2-4. L’ultimo squillo è di Rodaro, che sigla il finale 3-4, a recupero inoltrato.

I monrealesi festeggiano, ritornano i sorrisi sui volti dei ragazzi. Mister Gallo può vivere un Natale sereno e di preparazione per la seconda parte di stagione che deve vedere un Atletico gemello di quello di oggi, aiutato anche da diversi rinforzi come quello di Ivan Vaglica, che oggi ha esordito in maniera eccellente. La situazione in classifica rimane invariata in termini di posizione (vengono superate Favignana e San Gregorio Papa, che però sono con partite in meno), ma la vittoria dà morale all’ambiente. Il prossimo appuntamento è appuntato per l’8 gennaio, quando a Monreale arriverà il Favignana.