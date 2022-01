Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico spara a salve: un Favignana corsaro vince 7-3

A nulla servono le reti di Costantino, Lo Giudice e del portiere Curcio: gli isolani conquistano tre punti importanti e scavalcano un Atletico sottotono

MONREALE, 29 gennaio - Anno nuovo, ma soliti problemi per l'Atletico. Il match contro il Favignana, finalmente arrivato dopo un mese e mezzo di pausa dovuto alle vacanze e allo stop per l'avanzare della pandemia, non ha portato bene alla squadra di casa, che ha visto il concretizzarsi della sua sesta sconfitta stagionale, chiudendo così il girone d'andata all'ottavo posto in campionato.

Eppure, l'Atletico ha condotto una prestazione senza infamia e senza lode dal punto di vista delle idee e del gioco: ciò che ha fregato gli uomini di Gallo è stato l'ultimo tocco che ha - quasi - sempre tradito i "colchoneros". Il Favignana, invece, si è comportato diligentemente, gestendo la partita dall'inizio alla fine, sfruttando ogni occasione che gli uomini in rosso tralasciavano nel tentativo di bucare la difesa avversaria.

Il primo tempo si è chiuso nel segno del giovane Giuseppe Miceli. Il numero 9 della formazione isolana ha chiuso la prima frazione con una tripletta. Ha aperto le danze del gol al minuto numero 8, con un tap-in davanti ad un impotente Curcio. Al 12' Miceli raddoppia, sfruttando un errore di Lo Giudice, che con una leggerezza difensiva spedisce l'avversario in porta.



Al minuto 14' Costantino dona all'Atletico la speranza di riacciuffare gli isolani, bucando il portiere Valenti e suonando la carica ai suoi.

L'invito, però, è un urlo a vuoto: l'Atletico è troppo impreciso sottoporta, tante occasioni finiscono alle stelle o vengono neutralizzate dall'estremo difensore avversario.

Ci pensa Miceli a mettere d'accordo tutti: l'1-3 al 23' è una doccia fredda per l'Atletico, che non riesce a capitalizzare le occasioni e subisce in contropiede.

Il secondo tempo non cambia il copione della partita, il Favignana continua ad attendere le offensive dell'Atletico, ripartendo in contropiede e trovando il gol dell'1-4 con Tortorici al 14', con assist del solito Miceli, poco dopo un errore di Lo Giudice davanti alla porta che aveva dato l'illusione del gol.

Due minuti dopo, da un calcio di punizione, Tortorici segna il secondo gol della sua partita, portando il risultato sull'1-5.

Mister Gallo utilizza quindi la carta del quinto uomo, spedendo Curcio più avanti. Proprio Curcio, da lontano, trova la rete del 2-5 al minuto numero 23'.

Sembra l'inizio di una timida rimonta, ma i sogni si spengono pochi secondi dopo con il gol di Santamaria, che ha tirato verso la porta avversaria lasciata sguarnita da Curcio, stabilendo il risultato sul 2-6.

Le emozioni non si fermano qui: Lo Giudice si riscatta in parte segnano il 3-6 il minuto seguente.

Il 3-7 finale per il Favignana viene segnato al minuto 27' da Spataro. La sconfitta è la sesta stagionale per l'Atletico. Con soli 10 punti in classifica, la situazione dell'Atletico non è rassicurante, lo spettro dei play-out è sempre più opprimente.

Con il ritiro della Virtus Favignana, il prossimo impegno dell'Atletico sarà fra due settimane, il 19 febbraio, ad Alcamo contro l'Alcamo Futsal.